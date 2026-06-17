El Consell concede la bandera Qualitur a 15 playas de El Campello, entre ellas la que está cerrada por un vertido de fecales

Turisme Comunitat Valenciana ha concedido la Bandera Qualitur 2026 a un total de 206 playas y calas de 40 municipios de la Comunidad Valenciana, en reconocimiento al cumplimiento de estándares certificados en calidad, medio ambiente y accesibilidad. Este distintivo avala la excelencia del litoral como recurso turístico y refuerza su posicionamiento como destino competitivo, sostenible y accesible.

En la provincia de Alicante, son doce los municipios que han recibido este distintivo, con un total de 43 certificados distribuidos en 92 playas y calas, lo que la sitúa como la provincia con mayor número de playas reconocidas. Se trata de Altea, Alicante, Benidorm, Benissa, El Campello, Dénia, Finestrat, Orihuela, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Torrevieja y La Vila Joiosa.

La Bandera Qualitur reconoce el esfuerzo de los municipios que ofrecen playas con aguas limpias y arenas cuidadas, medidas de vigilancia que garantizan la seguridad de los bañistas, servicios higiénicos, zonas de esparcimiento y ocio, medidas de protección ambiental y la garantía de su accesibilidad universal.

El Campello destaca con 15 distintivos, entre los que se encuentra la playa de l'Almadrava cerrada precisamente esta semana por un vertido de fecales y que ha sufrido esta incidencia en otras ocasiones, la penúltima hace solo un mes y varias el año pasado.

El Ayuntamiento defiende que se trata de un caso "puntual" y recuerda que hay una mega obra en ejecución para acabar con los derrames de aguas sucias en la zona norte de El Campello.

Obra millonaria

La Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), adjudicó los trabajos por un coste inicial de 7,6 millones de euros, de los que la administración autonómica pone el 90 % y el Ayuntamiento campellero, el 10 % restante.

Las obras empezaron en mayo de 2024 y tenían un plazo de ejecución de quince meses, pero no se ha cumplido. La conselleria achacó en enero el retardo al contexto "de tensión en el mercado" en la Comunidad Valenciana por las obras de reconstrucción tras la dana, en la que han participado empresas de la provincia.

Trabajos en la estación de bombeo de Aigües Baixes / Héctor Fuentes

A esta "falta de disponibilidad de medios" que ha retrasado el inicio de algunas fases se ha unido la dificultad de ejecución de una obra de carácter lineal "en una zona altamente antropizada", esto es, modificada por la acción humana.

La infraestructura va a acabar con los episodios de vertidos fecales con la mejora el sistema de saneamiento de la zona norte, en cuyas urbanizaciones viven alrededor de 7.300 personas y que cuentan con instalaciones obsoletas o insuficientes para la correcta gestión integral del agua.

Las obras consisten en la ejecución de nueve nuevas estaciones de bombeo y sus conducciones de transporte, así como la adecuación y remodelación de tres estaciones de bombeo existentes. Además, está prevista la conexión con la actual estación de bombeo de El Campello, que transportará aguas hacia la depuradora de Alicante Norte.

Saneamiento

La actuación es transversal porque mejorará el saneamiento de la zona norte, por proximidad, pero también de todo el pueblo, hasta conectar con la maquinaria a la altura del río Montnegre, que también quedará libre de vertidos.

Vecinos y bañistas de la playa de l'Almadrava lamentaban el lunes, cuando el Ayuntamiento procedió al cierre tras el vertido de fecales, que no se trata de casos puntuales, ya que desde hace meses "es cada vez más frecuente".

Acceso a la playa de l'Almadrava / L. Gil López

"Llevamos 39 años aquí y lo que está pasando no lo hemos visto en la vida", aseguraban dos vecinas, que recalcaban que pagan "como en la milla de oro y estamos en la milla de fecales".

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, hizo entrega este lunes de las banderas en un acto en el que reivindicó que "no hemos entregado únicamente unas banderas; hemos reconocido el esfuerzo de los municipios que trabajan durante todo el año para ofrecer playas y calas en las mejores condiciones de calidad, seguridad, sostenibilidad ambiental y accesibilidad".

Entrega de banderas Qualitur / INFORMACIÓN

Identidad

Cano subrayó que la Bandera Qualitur es "la seña de identidad de esa excelencia" e incidió en que distingue un modelo de playas públicas "pensadas para el disfrute de todos", basado en la calidad de los servicios, la gestión responsable del litoral y la accesibilidad universal.

En concreto, los modelos de excelencia que se reconocen son: en materia de calidad, ISO 9001 y Q Calidad Turística; en medio ambiente ISO 14001, Reglamento EMAs y S de Sostenibilidad; y en accesibilidad la Norma UNE 170001.