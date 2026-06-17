EU de El Campello mueve ficha y elige a Pedro Mario Pardo alcaldable para 2027

Esquerra Unida (EU) en El Campello da los primeros pasos de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027 con la designación de su alcaldable: Pedro Mario Pardo. Aunque la propuesta deberá ser ratificada oficialmente por la asamblea local el próximo 26 de junio, la candidatura ha sido consensuada y ha sido la única registrada.

Pardo, actual portavoz de la coalición EU-Unides Podem en el Ayuntamiento, afronta este reto respaldado por una sólida trayectoria en la política municipal. Durante estos años, como concejal y portavoz del grupo institucional, ha ejercido una oposición firme, constructiva y estrechamente vinculada a los problemas diarios del municipio.

Su labor ha consolidado a la formación como referente local, destacando por una rigurosa fiscalización al equipo de gobierno y una defensa activa de los servicios públicos, la movilidad, el medio ambiente y el patrimonio local.

Es la tercera vez que Pardo es el candidato de EU a las municipales, tras las celebradas en 2019 y 2023. En esta ocasión precisaba del 60% de los apoyos para poder ser alcaldable y ha logrado el respaldo unánime.

"Proyecto sólido"

"Estamos construyendo un proyecto sólido para poder gobernar el municipio desde el primer día. No basta con desalojar a un gobierno porque lo haga mal; el cambio por sí solo no es la solución si no hay un plan detrás", ha afirmado.

Por ello, incide en que el partido lleva varias legislaturas preparándose para este momento: "Las cosas duraderas se construyen paso a paso, a fuego lento, pero avanzando día a día de forma firme. Aquí no valen los atajos. La única fórmula que funciona es el esfuerzo, estar junto a las necesidades de tus vecinos y vecinas, y consolidar un gran equipo capaz de afrontar los retos del pueblo. El Campello necesita este impulso tras demasiados años de parálisis y EU va a presentar una candidatura a la altura".

Números dos y tres

El equipo que encabeza Pardo en los puestos de salida se completa con Gala Baeza como número dos, destacada activista en materia de educación, vivienda y feminismo, y Álvaro Muelas en el tercer puesto, reconocido por su compromiso en los ámbitos educativo, juvenil y deportivo.

A partir de este momento, el equipo asume la responsabilidad de tejer y generar las mayores alianzas en el municipio con el firme objetivo de construir una alternativa política real "frente al desgobierno de PP y Vox en la localidad".

Pardo tiene un peso relevante en EU y una muestra es que se presentó en 2024 a las primarias para liderar Esquerra Unida del País Valencià, obteniendo un 40% de los votos frente a la candidatura ganadora, la de la exconsellera con el Botànic Rosa Pérez Garijo.

La comarca

En la comarca, Esquerra Unida Alacant celebró en mayo su asamblea local, en la que ratificó a Manolo Copé y Lucía Ibáñez como cabezas de la candidatura que presentará a las próximas elecciones municipales.

Meses antes, en enero, fue la asamblea de EU de San Vicente del Raspeig quien validó por unanimidad la propuesta del Consejo Político para que Begoña Monllor Arellano sea la próxima cabeza de lista de la formación en los comicios municipales de 2027.

Sustituye así a Alberto Beviá, portavoz de la formación, que ha sido el candidato en las elecciones de 2019 y 2023, un histórico del partido y auténtico referente político no solo de EU, sino de la izquierda sanvicentera.