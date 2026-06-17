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Escalan una verja y fuerzan la persiana del garaje para robar en una vivienda de San Vicente, pero no esperaban ser observados

La Policía Local frustra el robo en el interior de un inmueble tras un aviso ciudadano y detiene a dos personas

Un vehículo de la Policía Local de San Vicente, en una imagen de archivo

Un vehículo de la Policía Local de San Vicente, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

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L. Gil López

L. Gil López

Robo frustrado y dos detenidos en San Vicente del Raspeig. Agentes de la Policía Local han arrestado a dos personas y evitado que se perpetrase un robo en el interior de un inmueble del municipio.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:45 horas del martes cuando un vecino del barrio Laborinquen alertó de la presencia de los sospechosos, que habían escalado una verja y se habían adentrado hacia el interior de la parcela, según fuentes municipales.

Dotaciones policiales se trasladaron al lugar de los hechos y pudieron observar cómo la puerta metálica del inmueble se encontraba abierta y la persiana metálica del garaje se había forzado, con claros síntomas de haber sido violentada.

In fraganti

Al acercarse a la entrada principal de la vivienda, los agentes sorprendieron a dos personas en su interior, una de las cuales salió huyendo del lugar, según las mismas fuentes. Se procedió a la detención del otro individuo y, tras una batida de la zona, se logró localizar también al segundo implicado. Ya se han realizado las diligencias correspondientes para su puesta a disposición judicial.

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La Policía Local ha agradecido la colaboración ciudadana, necesaria para poder evitar la comisión de delitos, como el presunto robo de viviendas, si se informa con prontitud y eficacia

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