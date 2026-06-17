Escalan una verja y fuerzan la persiana del garaje para robar en una vivienda de San Vicente, pero no esperaban ser observados

Robo frustrado y dos detenidos en San Vicente del Raspeig. Agentes de la Policía Local han arrestado a dos personas y evitado que se perpetrase un robo en el interior de un inmueble del municipio.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:45 horas del martes cuando un vecino del barrio Laborinquen alertó de la presencia de los sospechosos, que habían escalado una verja y se habían adentrado hacia el interior de la parcela, según fuentes municipales.

Dotaciones policiales se trasladaron al lugar de los hechos y pudieron observar cómo la puerta metálica del inmueble se encontraba abierta y la persiana metálica del garaje se había forzado, con claros síntomas de haber sido violentada.

In fraganti

Al acercarse a la entrada principal de la vivienda, los agentes sorprendieron a dos personas en su interior, una de las cuales salió huyendo del lugar, según las mismas fuentes. Se procedió a la detención del otro individuo y, tras una batida de la zona, se logró localizar también al segundo implicado. Ya se han realizado las diligencias correspondientes para su puesta a disposición judicial.

La Policía Local ha agradecido la colaboración ciudadana, necesaria para poder evitar la comisión de delitos, como el presunto robo de viviendas, si se informa con prontitud y eficacia