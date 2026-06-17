San Vicente reclama un millón de euros a la empresa que dejó el velódromo lleno... de desperfectos

San Vicente del Raspeig reclama casi un millón de euros a la empresa que gestionó el velódromo durante una década y que dejó las instalaciones con múltiples deficiencias y desperfectos pendientes de solventar antes de devolverlas a manos municipales.

La infraestructura costó cerca de cinco millones y medio de euros e incluye un gimnasio, pistas deportivas (ocho de pádel y dos polideportivas) y el velódromo, con una cuerda de 250 metros homologado por la Federación de Ciclismo.

El gobierno local de PP y Vox aprobará en el pleno de junio la desestimación de las alegaciones presentadas por la mercantil Hotel Valencia Colon 32 y la exigencia del pago de 996.221,78 euros en concepto de reparaciones y actuaciones que debería haber realizado antes de finalizar la concesión.

Vallas para tapar postes que faltan, en una imagen de archivo / L. Gil López

Al no haberlas acometido, conforme marca el pliego del contrato, y tener que asumir el Ayuntamiento su realización, le reclama esa cantidad. Según consta en los informes técnicos, tras un periodo de diez años de uso por parte de la empresa, que comenzó en el año 2014, la reversión se ha producido en condiciones inadecuadas.

El gimnasio, vacío

Uno de los aspectos que más llama la atención es que la zona de wellness se entregó a la gestora del servicio con una batería de elementos, como una máquina de extensión de piernas, otra de glúteos y aductores, un aparato de paralelas para fondos y abdominales o un tren de poleas, así hasta más de treinta. Pues bien, al realizar la revisión del equipamiento existente en el gimnasio, un informe constata que no había ninguna maquinaria. Cero. Vacía.

El velódromo ha pasado, además, por etapas sin luz ni agua, con vallas de tráfico para tapar postes caídos, otros postes cogidos con bridas y alambres y puertas con riesgo de descolgarse.

Entre las mejoras, precisa de limpieza de zonas interiores, reparaciones en forjados y protección de estructuras metálicas o la sustitución de los elementos que no funcionan en la instalación eléctrica y de alumbrado.

Cartel en una puerta, en una imagen de archivo / L. Gil López

Asimismo, la instalación fotovoltaica para el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética y un sistema de detección y prevención de intrusiones con detectores, sirena y central de robo. La red de drenaje de las zonas exteriores del recinto deportivo, como las pistas deportivas y de pádel, se encuentran obturadas y no recogen las escorrentías superficiales, por lo que se necesita también una limpieza de colectores y rejillas para su puesta a punto.

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha manifestado que es "obligación" como administración velar para que las instalaciones públicas, "que pertenecen a todos los sanvicenteros, se recuperen en perfectas condiciones", en los términos del acuerdo y de la normativa vigente.

¿Responsabilidad?

El primer edil ha anunciado, además, que se mantendrá la gestión pública para garantizar la prestación de servicios "de primer nivel" y ha aprovechado para lanzar una andanada a la oposición, pese a que fue con el PP cuando se apostó por la privatización. "En ocho años de gestión, el anterior equipo de gobierno formado por PSOE y EU permitió este desgaste, que se podía haber evitado con más control y vigilancia", ha aseverado.

Imagen de archivo de usuarios dirigiéndose al gimnasio del velódromo de San Vicente / Pilar Cortés

Por su parte, el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha indicado que se va a impulsar la mejora de las instalaciones y a agilizar, en la medida de lo posible, unas obras de mejora "que resultan imprescindibles", pero antes había que solucionar el litigio mantenido con la anterior concesionaria.

Esquerra Unida, mientras, considera que el modelo de gestión privada de las infraestructuras públicas "ha vuelto a estallar" en las manos del Ayuntamiento y ha tildado de "auténtico saqueo al patrimonio de todos los sanvicenteros" el expediente de reversión del velódromo.

EU recalca que los informes periciales y de la arquitectura municipal son "demoledores", ya que describen un panorama de "abandono sistemático": hundimientos en los pavimentos, redes de riego destrozadas, pistas de pádel inservibles y deficiencias críticas en materia eléctrica y de protección contra incendios.

"Expolio"

"A esto se suma el desvalijamiento de la zona de bienestar, de donde ha desaparecido por completo toda la maquinaria del gimnasio que en su día entregó el Ayuntamiento y que debía ser devuelta en perfecto estado", reprocha el edil de EU-Podem Alberto Beviá.

"Nos vendieron que la gestión privada era más eficiente y lo que nos encontramos tras diez años de concesión es una instalación en ruinas, un gimnasio vacío y una factura de casi un millón de euros que ahora el Ayuntamiento tiene que reclamar judicialmente a una empresa que ya ha agotado todos sus avales y fianzas municipales", señala el edil.

EU ha anunciado el voto favorable en el pleno a la exigencia legal de los daños a la empresa por responsabilidad institucional, pero exige un cambio "radical e inmediato" en la política de gestión del municipio.