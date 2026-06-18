Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Variante TorrellanoIII Foro Económico y Social del MediterráneoDirecto Hogueras 2026Protestas centros educativosEl tiempo en AlicantePrograma de Hogueras
instagramlinkedin

Lavado de cara, y no menor, del césped del campo de fútbol municipal de San Vicente

El Ayuntamiento acomete este verano la renovación del material del estadio municipal y de las pistas de pádel del polideportivo

Estadio Ramon Asensi Juan de San Vicente, cuyo césped se va a cambiar

Estadio Ramon Asensi Juan de San Vicente, cuyo césped se va a cambiar / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
L. Gil López

L. Gil López

San Vicente del Raspeig acometerá este verano una nueva actuación de mejora de las instalaciones deportivas municipales con una inversión cercana a los 230.000 euros destinada a la renovación del césped artificial del Estadio municipal Ramón Asensi Juan y de las pistas de pádel ubicadas en la Ciudad Deportiva, que usan miles de personas.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves la adjudicación de las obras, que contemplan la sustitución integral del pavimento de césped artificial en ambos espacios deportivos. Una vez formalizado el contrato con la empresa Mondo Ibérica, se dispondrá de un plazo de ejecución de hasta dos meses para llevar a cabo los trabajos, que se prevé desarrollar entre mediados de julio y finales de agosto.

La actuación se centrará, en primer lugar, en la renovación de la superficie de juego del campo de fútbol, que cuenta con más de 7.300 metros cuadrados. Asimismo, se sustituirá el césped artificial de las dos pistas de pádel del Polideportivo, que suman una superficie aproximada de 400 metros cuadrados.

Los nuevos tapices de césped artificial contarán con características técnicas específicas adaptadas a las exigencias de cada modalidad deportiva. Para su instalación será necesario retirar previamente redes, postes y demás elementos de equipamiento, que posteriormente serán repuestos.

Pavimento retirado

Además, se procederá a la retirada del pavimento actual y, en caso necesario, a la reparación de fisuras, baches u otros desperfectos leves detectados en la base de las superficies deportivas.

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha asegurado que esta actuación se enmarca en el plan de mejora de las infraestructuras deportivas impulsado por el equipo de gobierno. "Asumimos el compromiso de modernizar y poner en valor las instalaciones existentes, así como de impulsar nuevos equipamientos que refuercen la posición de San Vicente como una referencia deportiva en la Comunidad Valenciana", ha indicado. 

Competiciones

Por su parte, el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha dado cuenta de que esta intervención responde a la necesidad de adaptar las instalaciones a los parámetros establecidos por las distintas federaciones deportivas "y asegurarnos de que reúnen las condiciones óptimas para la práctica deportiva, tanto en entrenamientos como en competiciones, con todas las garantías de seguridad para los jugadores".

Bernabeu ha incidido en que esta inversión permitirá resolver los problemas derivados del deterioro que presenta actualmente el césped y reducir los riesgos de lesión para los miles de usuarios de las instalaciones.

Noticias relacionadas y más

El edil ha informado de que el césped extraído que esté en buenas condiciones de uso se reubicará en diferentes zonas deportivas del municipio donde pueda ser aprovechado para la práctica de otros deportes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
  2. Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
  3. La Arribada del Foc encenderá las Hogueras de Alicante con luz, música y pólvora
  4. El patrullero 'Formentor' de la Armada atraca en La Vila Joiosa con visitas abiertas al público
  5. El remate de la Hoguera Oficial aterriza de imprevisto en la plaza del Ayuntamiento de Alicante
  6. Los primeros cortes de tráfico por las Hogueras colapsan la fachada litoral de Alicante
  7. Un casting busca figurantes en Alicante para una superproducción internacional de época: estos son los requisitos
  8. Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días

Lavado de cara, y no menor, del césped del campo de fútbol municipal de San Vicente

Lavado de cara, y no menor, del césped del campo de fútbol municipal de San Vicente

Educación no da marcha atrás y deja sin plaza a 18 alumnos de Infantil del colegio El Romeral de Alcoy

Educación no da marcha atrás y deja sin plaza a 18 alumnos de Infantil del colegio El Romeral de Alcoy

Unisa deja atrás los números rojos y apuesta por la tienda propia para crecer

Unisa deja atrás los números rojos y apuesta por la tienda propia para crecer

Más de 50 líderes políticos y empresariales sellan alianzas en la agenda complementaria del Foro Mediterráneo

Más de 50 líderes políticos y empresariales sellan alianzas en la agenda complementaria del Foro Mediterráneo

Una carretera resbaladiza en Mutxamel provoca la caída de una moto

Una carretera resbaladiza en Mutxamel provoca la caída de una moto

La frase de Pierre Curie que resume el gran dilema de la ciencia: “La humanidad obtendrá más bien que mal de los nuevos descubrimientos”

La frase de Pierre Curie que resume el gran dilema de la ciencia: “La humanidad obtendrá más bien que mal de los nuevos descubrimientos”

Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano

Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano

Sanidad hará uso de la inteligencia artificial como herramienta de prevención del suicidio

Sanidad hará uso de la inteligencia artificial como herramienta de prevención del suicidio
Tracking Pixel Contents