Lavado de cara, y no menor, del césped del campo de fútbol municipal de San Vicente

San Vicente del Raspeig acometerá este verano una nueva actuación de mejora de las instalaciones deportivas municipales con una inversión cercana a los 230.000 euros destinada a la renovación del césped artificial del Estadio municipal Ramón Asensi Juan y de las pistas de pádel ubicadas en la Ciudad Deportiva, que usan miles de personas.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves la adjudicación de las obras, que contemplan la sustitución integral del pavimento de césped artificial en ambos espacios deportivos. Una vez formalizado el contrato con la empresa Mondo Ibérica, se dispondrá de un plazo de ejecución de hasta dos meses para llevar a cabo los trabajos, que se prevé desarrollar entre mediados de julio y finales de agosto.

La actuación se centrará, en primer lugar, en la renovación de la superficie de juego del campo de fútbol, que cuenta con más de 7.300 metros cuadrados. Asimismo, se sustituirá el césped artificial de las dos pistas de pádel del Polideportivo, que suman una superficie aproximada de 400 metros cuadrados.

Los nuevos tapices de césped artificial contarán con características técnicas específicas adaptadas a las exigencias de cada modalidad deportiva. Para su instalación será necesario retirar previamente redes, postes y demás elementos de equipamiento, que posteriormente serán repuestos.

Pavimento retirado

Además, se procederá a la retirada del pavimento actual y, en caso necesario, a la reparación de fisuras, baches u otros desperfectos leves detectados en la base de las superficies deportivas.

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha asegurado que esta actuación se enmarca en el plan de mejora de las infraestructuras deportivas impulsado por el equipo de gobierno. "Asumimos el compromiso de modernizar y poner en valor las instalaciones existentes, así como de impulsar nuevos equipamientos que refuercen la posición de San Vicente como una referencia deportiva en la Comunidad Valenciana", ha indicado.

Competiciones

Por su parte, el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha dado cuenta de que esta intervención responde a la necesidad de adaptar las instalaciones a los parámetros establecidos por las distintas federaciones deportivas "y asegurarnos de que reúnen las condiciones óptimas para la práctica deportiva, tanto en entrenamientos como en competiciones, con todas las garantías de seguridad para los jugadores".

Bernabeu ha incidido en que esta inversión permitirá resolver los problemas derivados del deterioro que presenta actualmente el césped y reducir los riesgos de lesión para los miles de usuarios de las instalaciones.

El edil ha informado de que el césped extraído que esté en buenas condiciones de uso se reubicará en diferentes zonas deportivas del municipio donde pueda ser aprovechado para la práctica de otros deportes.