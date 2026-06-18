Una carretera resbaladiza en Mutxamel provoca la caída de una moto

Agua estancada, verdín, una carretera y una moto. Es el cóctel peligroso que ha provocado este jueves un accidente de tráfico entre las partidas Borratxina y Marseta de Mutxamel, por fortuna sin heridos.

Una moto de grandes dimensiones circulaba a poca velocidad por un camino asfaltado que cruza el Barranco del Juncaret. La carretera se ha convertido en lo más parecido a una pista de patinaje en la que a dos ruedas o a pie resulta casi imposible transitar por lo que resbala. Y es lo que le ha pasado al conductor, que ha caído al suelo.

Según han explicado vecinos de la zona, existe una mina de agua en el barranco, cerca de los restos de una balsa romana, que vierte caudal por encima del asfalto del camino, favoreciendo la aparición de verdín y algas y que han convertido la carretera en una superficie peligrosa para la circulación.

Al lugar del accidente han acudido agentes de la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico de Alicante y han procedido al cierre de la carretera ante la falta de seguridad vial.

El camino, con agua y la zona verdosa con musgos y resbaladiza / INFORMACIÓN

El camino es de titularidad municipal, pero pasa por dominio público hidráulico, por lo que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) es muy restrictiva y no permite realizar determinadas actuaciones.

Contacto con la CHJ

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, al ser informado del problema, se ha puesto en contacto de forma urgente con la CHJ, quien ha ofrecido una alternativa al Ayuntamiento: una autorización de obra de paso, en la que se utilicen marcas de hormigón y no tubos.

El regidor ha dado por buena la medida porque "hay que dar solución a la falta de seguridad vial en un camino que utilizan cientos de vecinos cada día".

Vecinos de la zona reprochan al gobierno local del PP el "abandono al que tiene sometidas" a las partidas y urbanizaciones de Mutxamel "mientras se invierten cantidades ingentes" en patrimonio religioso y fiestas.

El conductor, junto a la moto caída en el suelo en el camino resbaladizo en Mutxamel / INFORMACIÓN

Los residentes recuerdan que carecen de alumbrado, las carreteras no están pintadas debidamente y la señalética "si se estropea se cae o la derriba un vehículo en el suelo se queda".

El alcalde, ante estas acusaciones, recalca que el Ayuntamiento tiene una partida de inversiones destinada al arreglo de baches, mejora de caminos e instalación de luz solar en islas de contenedores, pero corresponde a los vecinos asumir una parte del coste del plan de urbanización.

El PSOE reclama medidas

Por su parte, el PSOE de Mutxamel, tras tener conocimiento del accidente, ha registrado una solicitud urgente para que el Ayuntamiento actúe "de forma inmediata" en el camino asfaltado. "Afortunadamente, en esta ocasión solo hemos tenido que lamentar daños materiales, pero estamos ante una situación que podría haber terminado con consecuencias mucho más graves", ha expuesto el portavoz socialista, Alberto Sellés.

Los socialistas consideran que este problema "no puede seguir ignorándose" y recalcan que las partidas rurales "merecen la misma atención" que cualquier otra zona del municipio. "No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar", ha manifestado Sellés.

La solicitud registrada incluye la limpieza urgente del firme, la señalización del peligro, una inspección técnica de la zona y la ejecución de las obras necesarias para evitar que el agua continúe cruzando la carretera de forma permanente.