Prórroga a Sant Joan para que finalice la mejora de eficiencia energética de dos barrios de los años 60
El Ayuntamiento sí termina en el plazo previsto las obras de regeneración urbana de Navarregui, con nueva red de alcantarillado y pluviales
Prórroga de tres meses. El Gobierno central ha concedido al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant una moratoria en la finalización de las obras de mejora de eficiencia energética en bloques de viviendas del barrio de Navarregui, situada en una de las entradas al municipio.
La gerente de la empresa municipal PYCSA, Rosa Cussac, ha explicado a este diario que en estos momentos cuentan con 18 certificados de eficiencia energética, a los que se unirán 16 en julio y otros cuatro en septiembre.
Cussac ha asistido este jueves a la firma del acta de fin de obra de la regeneración del espacio público del barrio, que se ha realizado en sus cuatro calles principales, como son Navarregui, Mosén Pedro Mena, Capitán Martí y un tramo de Ramón de Campoamor.
Los trabajos realizados durante un año ha permitido la retirada de fibrocemento en la red de agua potable, construir una nueva red de agua potable y de pluviales y saneamiento, además de dotar a estas calles de nueva pavimentación, mobiliario urbano, ajardinamiento, red de riego y alumbrado público, con luminarias led eficientes, de alto rendimiento.
Los trabajos forman parte del plan de rehabilitación del programa de barrios de Niza y Navarregui, puesto en marcha por el Ayuntamiento en 2023, con un presupuesto superior a medio millón de euros, financiados gracias a los fondos europeos Next Generation, a fondos municipales y a la aportación de propietarios de viviendas.
Rehabilitación
El plan de barrios se divide en dos patas: por un lado, la regeneración urbana en Navarregui (la firmada hoy) y, por otro, la rehabilitación de las viviendas y mejora de eficiencia energética de unas 350 viviendas construidas en los años 60 en la urbanización Niza y en Navarregui.
Son precisamente los certificados de eficiencia para los que se ha conseguido la prórroga hasta septiembre, como ha confirmado Cusac. La gerente de PYCSA ha salido al paso de quejas de vecinos por los cambios en el material utilizado, ya que se ha sustituido el sate (aislamiento térmico) que estaba previsto inicialmente por corcho proyectado: "No se podían descolgar de los andamios y trabajar, por ello se ha puesto el corcho".
El sistema aislante permite el ahorro energético y se han implantado aparatos de aerotermia para el sistema de agua caliente, además de eliminar el fibrocemento en la red de agua potable que suelen tienen las edificaciones antiguas.
Al acto han acudido el alcalde de Sant Joan, Santiago Román; la concejala de Vivienda, Charo Tomás; el director técnico de Construcciones Urdecon S.A., José Manuel Somalo; miembros de la corporación municipal, representantes de PYCSA -que es la encargada de la gestión- y la empresa adjudicataria Urdecon.
Nuevo alcantarillado
El alcalde ha incidido en la importancia del proyecto "tanto por lo que se ve, en superficie, como por lo que no se ve", bajo tierra, con la nueva red de alcantarilla y pluviales. Román ha agradecido la paciencia de los vecinos y ha recogido las propuestas que vecinos le han lanzado en la visita, como la instalación de árboles y bancos en las calles.
Otras zonas
Asimismo, ha indicado que tanto el Ayuntamiento como la empresa municipal trabajan en proyectar estas actuaciones de regeneración urbana y de viviendas a otras zonas de Sant Joan "que también lo necesitan".
Ha resaltado que el municipio se ha convertido "en referente" en materia de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, al presentar sus proyectos en foros de debate de primer nivel, tanto en Alicante como esta misma semana en Barcelona.
Por su parte, la concejala de Vivienda, Charo Tomás, ha expuesto que las obras en la vía pública y en las viviendas han permitido mejoras "enormes" en el entorno urbano y en los edificios, que son más sostenibles.
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