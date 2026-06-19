El salto cualitativo del Canastell de San Vicente: el único centro público de la Comunidad con un TAC para FP

El Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) Canastell de San Vicente del Raspeig ha dado un paso decisivo en la modernización de la formación sanitaria al convertirse en el primer centro público de FP de la Comunidad Valenciana en incorporar un equipo TAC destinado exclusivamente a la docencia.

La adquisición de este tomógrafo axial computarizado supone un importante avance para el ciclo formativo de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, implantado en el centro en 2022.

Desde sus inicios, el ciclo ha experimentado un crecimiento progresivo tanto en recursos como en capacidades formativas. Los primeros pasos se dieron con un equipamiento muy limitado, compuesto únicamente por dos ecógrafos en desuso y un equipo portátil de rayos X.

Sin embargo, gracias a la colaboración con el Hospital General Universitario Doctor Balmis y a la participación del centro en diversos proyectos de innovación, el departamento ha logrado incorporar tecnología sanitaria de gran valor docente.

Zona de prácticas de sala de rayos convencional / INFORMACIÓN

En los últimos años, el alumnado ha podido formarse con una sala de radiología convencional, un segundo equipo portátil de rayos X, un mamógrafo, un arco quirúrgico y seis impresoras 3D, recursos que han permitido acercar el entorno educativo a la realidad hospitalaria.

El nuevo TAC Siemens ha sido adquirido gracias al proyecto "Diseño e Impresión 3D de maniquíes radioequivalentes a través de la industria 4.0", desarrollado dentro de la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Radiodiagnóstico

La incorporación de este equipo permitirá al alumnado realizar simulaciones completas de exploraciones TAC sobre pacientes, reproduciendo procedimientos reales utilizados diariamente en los servicios de radiodiagnóstico. Se trata de una de las técnicas más demandadas en el ámbito sanitario y una competencia esencial para los futuros profesionales del sector.

El TAC del centro / INFORMACIÓN

Desde el centro destacan que esta nueva infraestructura refuerza el compromiso del centro Canastell con una formación técnica "de excelencia, basada en la innovación, la transferencia tecnológica y el aprendizaje".

Por otra parte, el centro ha obtenido el Premio a la Excelencia en FP por el proyecto "FP Dual de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear basado en la Innovación". El galardón, impulsado por la Fundación CEOE y la Fundación Bertelsmann, distingue el Mejor Proyecto Integral de Formación Profesional desarrollado en España durante el curso 2025-2026 y pone el foco en iniciativas alineadas con la Ley Orgánica 3/2022 (la ley que impulsa la FP Dual) con elementos como la corresponsabilidad entre empresa y centro educativo, la tutorización compartida y la evaluación conjunta, además de la innovación, el impacto en la empleabilidad y la difusión de una FP de calidad.

La entrega de los premios ha tenido lugar en un acto celebrado en la sede de la CEOE en Madrid, un galardón que recogieron el jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Balmis, Luis Concepción, y el tutor de 2º del CFGS de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Salvador Marín.

Entrega del Premio a la Excelencia en FP al proyecto / INFORMACIÓN

Del proyecto se ha destacado su calidad pedagógica e integradora, al incorporar alumnado de Grado Medio y Superior y una incorporación de la Industria 4.0 en el ciclo con una formación específica de gran calidad.

Nuevas generaciones

También ha contado con una valoración muy positiva por parte del personal sanitario de los hospitales participantes, y ha mostrado su facilidad para ser replicado y capacidad para impulsar nuevas generaciones de profesionales altamente cualificados.

Asimismo, se ha tenido en cuenta su cooperación ampliada y su carácter de innovación institucional, al estar construido sobre la colaboración entre centros educativos públicos de alta calidad y hospitales de referencia, con CaixaBank Dualiza como socio impulsor.

Destacable es también su contribución a la difusión y al impacto social, al tratarse de una iniciativa con 150 alumnos participantes, múltiples organizaciones implicadas y capacidad de expansión a otros territorios y perfiles formativos.