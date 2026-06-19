Unos ladrones muy movidos: roban en coches en Altea y Elda y lo intentan en una vivienda en San Vicente
La colaboración ciudadana permite a la Guardia Civil la detención de dos personas
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 23 y 29 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en una vivienda de San Vicente del Raspeig y de dos hurtos cometidos en el interior de vehículos en las localidades de Altea y Elda.
La actuación se inició el pasado 3 de mayo, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de San Vicente acudió de urgencia a una vivienda unifamiliar de la localidad tras ser alertada por varios vecinos, que habían advertido la presencia de dos individuos tratando de acceder al inmueble.
A su llegada, los agentes sorprendieron a los dos sospechosos mientras forzaban la puerta de entrada con un objeto cortante y procedieron a su detención. En la inspección del lugar se comprobó que la cerradura había sido forzada y se localizaron restos de sangre compatibles con una herida que presentaba uno de los detenidos en una mano, según fuentes de la Benemérita.
Cerradura
En un rastreo por los alrededores, los agentes hallaron oculta bajo un contenedor la herramienta que presuntamente había sido empleada para forzar la cerradura. Ya en dependencias de la Guardia Civil, se comprobó que los detenidos portaban entre sus pertenencias varios objetos que podrían proceder de otros hechos delictivos.
Fruto de las gestiones realizadas por los agentes, permitieron identificar a dos perjudicados por sustracciones cometidas dos días antes en el interior de sus vehículos en Altea y Elda, a quienes se devolvieron los efectos recuperados: un dispositivo de almacenamiento USB y unos auriculares inalámbricos.
Movimientos
La investigación puso de manifiesto la elevada movilidad de los detenidos, que se desplazaban por distintas localidades de la provincia, por lo que no se descarta su relación con otros hechos similares, según las mismas fuentes.
Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig en funciones de guardia, que decretó su libertad provisional con la imposición de medidas cautelares.
La Guardia Civil agradece la colaboración vecinal, cuyo aviso resultó determinante para esclarecer los hechos, y recuerda la importancia de comunicar cualquier actividad sospechosa a través del teléfono 062 o mediante el uso de la aplicación AlertCops.
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