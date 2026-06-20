La increíble historia de dos alicantinos: la vuelta al mundo en un velero... durante seis años

La vida en un velero de 20 metros cuadrados. Durante seis años. Y dando la vuelta al mundo. Una aventura increíble que han vivido, sufrido y disfrutado Carlos Valero Colomina, mecánico naval de San Vicente del Raspeig, e Ivana Gaitán Zaragoza, enfermera de Alicante.

La pareja, apasionada del mar, se lio la manta a la cabeza en el año 2020 y emprendió un periplo en el que han recorrido casi 68.000 kilómetros y han pasado por Madeira, Aruba, el canal de Panamá, Australia o Ciudad del Cabo.

Los dos dejaron sus trabajos, su "zona de confort", explica Gaitán, por "una vida pirata", en la que han experimentado múltiples peripecias, incluidas tormentas, falta de gasolina o el ejército subiendo al barco.

Desde pequeños han estado ligados al mar, el abuelo de Carlos, de hecho, era pescador y tenía una motora en El Campello; ellos empezaron primero alquilando un velero y en 2016 dieron el paso y compraron uno. Tenían en mente el proyecto de dar la vuelta al mundo, pero era una idea "para la jubilación". Mientras, iban ahorrando y montaron una tienda de segunda mano que les dio ganancias adicionales.

Entonces, llegó la pandemia, vieron que tenían la oportunidad y se lanzaron: "Todo se alineó, estábamos bien, la familia también, y nos decidimos". Para ello, alquilaron su vivienda para tener ingresos y en julio de 2020 empezó el sueño.

Ivana y Carlos, en el barco / INFORMACIÓN

El arranque no estuvo exento de dificultades, ya en el Mediterráneo, donde se dieron cuenta de que no iba a ser tan fácil como pensaban. Una vez superados los escollos, volvieron al agua y desde entonces, el barco, el mar, la tranquilidad y la soledad, para bien y para mal, les han acompañado.

Discusiones

"Estar con tu pareja en el mar es muy intenso, aunque hemos discutido menos aquí que en tierra, tampoco tienes muchas opciones, irte a la otra parte del barco", afirma entre risas Gaitán, que como lección se lleva que "valoras todo y aprendes a perdonar antes".

Han pasado etapas con el barco parado, haciendo mejoras, y han pisado tierra en estos seis años, pero la vida diaria, su hogar, ha sido el velero, de nombre Krait, que es una serpiente acuática asiática.

Es una vida rica en tiempo y libertad, aunque con momentos duros y exigentes, he llorado muchas veces Ivana Gaitán — Alicantina que ha dado la vuelta al mundo en velero

En el barco tenían un congelador para la comida y han pescado mucho, cocinado en escabeche y aprendido a hacer pan. Para comunicarse, una antena y el guasap, ya que el teléfono no tiene señal en alta mar. Cuando llegaban a algún puerto, aprovechaban para descargarse películas y series de plataformas, que les servían de fondo de armario hasta la siguiente parada.

Además, han vuelto dos veces a ver a la familia, una de ellas al padre de ella, que enfermó. Precisamente, sus seres queridos no lo entendieron cuando les dijeron que se embarcaban en esta aventura: "Nos decían que estábamos locos, que no somos de este planeta, pero todo ha salido bien".

El velero en el que han pasado seis años / INFORMACIÓN

Gaitán, haciendo un repaso de estos seis años, destaca que ha sido "inolvidable, una vida rica en tiempo y libertad", aunque reconoce que también ha pasado momentos "duros y exigentes, he llorado muchas veces". No obstante, considera que "todo en la vida son etapas" y está convencida de que volverán al mar.

En esta historia no podemos olvidarnos del destacado papel que ha tenido Aitor, dueño de la empresa Ellebogen. Este capitán de barco da consejos en foros de navegantes y ayuda, de manera altruista, a veleristas en el mundo.

Equipo de tierra

Aitor explica que para una aventura de esta envergadura es conveniente tener un contacto, un equipo de tierra, porque surgen vicisitudes de todo tipo, especialmente las relacionadas con el mal tiempo, pero también con los amarres u otros papeleos. Carlos e Ivana estaban en Grecia y el motor tenía un problema de vibraciones y su empresa fabrica soportes antivibratorios: "Me venía bien que probarán mis piezas, era un banco de pruebas".

Es una historia muy bonita, es la vida que mucha gente ha soñado pero nadie da el paso Aitor — Persona de apoyo en tierra

Tras una experiencia que tuvieron en el Pacífico, con una tormenta muy fuerte que les pilló, en la que él les ayudó y estuvo pendiente vía satélite y guiándoles, continuó la relación.

"Mi papel ha sido que todas las noches a las 21 horas les ha enviado el parte meteorológico de 24, 48 y 72 horas, habré hecho unos 250 partes en los que me tiro de 60 a 90 minutos en cada uno", explica.

Además, ha hecho las veces de psicólogo porque admite que hay momentos "de bajón", ya que dando la vuelta al mundo "estás muy solo, en muchos días de navegación tienes que tomar decisiones". Al final, se entabla una relación más allá de la profesional y pasa a ser de amistad y personal.

Aitor recuerda que hay dos zonas que son muy complicadas para pasar. Una es el Cabo de Hornos, con corrientes, vientos y olas de 40 metros, y otra es el Cabo de Buena Esperanza, "que se consiguió porque estábamos muy sincronizados".

Carlos, en el paso por el Cabo de Buena Esperanza / INFORMACIÓN

No tiene más que palabras de admiración hacia Carlos e Ivana, que tenía un cuaderno de bitácora en el que contaba "su historia, auténtica". Por ello, asegura que es "muy bonita, es la vida que mucha gente ha soñado pero nadie da el paso, es una experiencia vital para la gente del mar".

Uno de los momentos más peligrosos fue el que pasaron en Galápagos. No había viento cuando salieron y como tenían que avanzar usaron el motor, pero tenían miedo de quedarse sin diésel y pensaron en hacer un atraque de emergencia en la isla, una reserva marina en la que es preciso contar con permiso para entrar.

El Ejército, en el velero en Galápagos / INFORMACIÓN

El agente naval con el que contactaron resultó ser ilegal y al poco de llegar a Galápagos el ejército se personó en el velero y les impuso una sanción por un ingreso no autorizado en la isla. Nada menos que 6.000 euros. A través de los foros de navegantes, "mucha gente se volcó y les hizo donaciones".

El Krait, engalanado con banderas de los países en los que ha estado, ha llegado este sábado al puerto de Alicante tras recorrer más de 40.000 millas náuticas y allí han recibido a Carlos e Ivana con emoción y alegría desbordantes sus familiares y amigos. En el acto también ha estado el alcalde de San Vicente, Pachi Pascual, que ha querido felicitar a su vecino y a su pareja.

El concejal de Deportes de San Vicente, Ricardo Bernabeu, Ivana, Carlos y el alcalde de San Vicente, Pachi Pascual / INFORMACIÓN

Aitor les ha preparado una sorpresa: la empresa de remolcadores Boluda Towage de Alicante ha hecho un saludo de agua, un espectáculo impresionante. Después, comida todos juntos y a recordar todas las vivencias, con vídeos e imágenes.