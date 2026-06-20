La pista azul y otros cuatro proyectos que San Vicente quiere dejar encarrilados

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha adjudicado la redacción de cinco proyectos estratégicos destinados a ampliar y mejorar las infraestructuras deportivas municipales, dotar a la ciudad de un edificio propio para los servicios sociales de atención primaria en el centro urbano y modernizar equipamientos ubicados en espacios verdes.

La inversión total destinada a la elaboración de estos proyectos asciende a 217.000 euros y los trabajos de redacción deberán estar finalizados en un plazo de entre cuatro y seis meses.

La actuación de mayor envergadura corresponde al proyecto de un nuevo campo de fútbol que se ubicará en la avenida Aeroplano. Este trabajo, impulsado desde el área de Arquitectura, se incluye en el lote número uno y será desarrollado por la mercantil Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix por un importe cercano a los 78.000 euros.

El segundo lote contempla la redacción del futuro centro social de atención primaria, que se prevé construir en una parcela municipal situada en la calle Balmis. El diseño correrá a cargo de Goelin Arquitectos.

Por su parte, los otros dos lotes incluyen la cobertura de la pista azul de la Ciudad Deportiva y la adecuación de dos edificios existentes en el parque Adolfo Suárez y en los huertos urbanos, adjudicados respectivamente a Terres Urbanismo y Arquitectura y Silvero Pastor.

El alcalde y concejal de Urbanismo, Pachi Pascual, ha señalado que con la elaboración de estos proyectos "queremos sentar las bases para desarrollar, en un futuro próximo, infraestructuras necesarias y muy demandadas por los sanvicenteros".

Vestuarios, aseos,...

El futuro campo de fútbol de la avenida Aeroplano contempla la posibilidad de albergar dos terrenos de juego de fútbol 7, graderío para espectadores y distintos espacios auxiliares, como vestuarios, aseos para deportistas y público o almacenes. Asimismo, el proyecto deberá incorporar una zona de aparcamiento y la urbanización del espacio libre de la parcela.

El alcalde también ha subrayado la importancia de contar con un espacio específico para la atención a los usuarios de la Concejalía de Derechos Sociales que dará servicio al casco histórico. Como punto de partida, ya existe un anteproyecto para el centro, que se ubicará en la parcela situada en la calle Balmes, esquina con Pérez Galdós. La nueva redacción definirá un centro de atención primaria de carácter básico y permitirá futuras ampliaciones de la edificación en función de las necesidades.

En relación con la cobertura de la pista azul de la Ciudad Deportiva, también se dispone de un anteproyecto previo. La nueva redacción incorporará la ampliación del número de vestuarios entre el frontón y la piscina al aire libre, así como la integración de un nuevo centro de transformación.

Graderío

Entre los principales objetivos de esta actuación figuran minimizar el impacto acústico de la actividad deportiva sobre las viviendas colindantes, mejorar los accesos y el graderío para espectadores y construir un módulo de vestuarios que dé servicio a la pista polideportiva, el frontón, el rocódromo y la piscina.

Por último, el lote cuatro contempla la rehabilitación de dos viviendas unifamiliares de carácter rural situadas junto al huerto urbano del parque Adolfo Suárez y junto al huerto urbano del barrio Laborinquen. Según ha explicado Pascual, estas actuaciones “permitirán mejorar los servicios en dos inmuebles que actualmente se encuentran infrautilizados”.

La finalidad de esta intervención es adaptar ambas edificaciones a nuevos usos vinculados a las actividades que se desarrollan en su entorno y urbanizar los espacios circundantes. Los inmuebles contarán con aulas polivalentes, dependencias para la brigada municipal de Parques y Jardines, oficinas, talleres, almacenes, vestuarios, aseos para usuarios de parques y huertos urbanos y zona de estacionamiento, entre otras dotaciones.