Las viviendas públicas para mayores de San Vicente: sin okupas al fin, dos tapiadas y dos adjudicadas

La Conselleria de Vivienda ha adjudicado en régimen de alquiler dos de las cuatro viviendas públicas para personas mayores que tenía pendientes de conceder en San Vicente del Raspeig. Se trata de las casas en las que se vio obligada a tapiar la puerta de entrada para evitar que fuesen okupadas, como estaba ocurriendo.

Las viviendas protegidas que gestiona la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EHVA), organismo dependiente del Consell, está en la calle Petrer, junto al hospital del municipio, y forman parte de un bloque de 39 apartamentos que diseño hace veinte años el arquitecto Javier García Solera. La iniciativa facilita por un alquiler muy por debajo del mercado una casa a personas jubiladas de rentas bajas y que puedan valerse por sí mismas.

Los apartamentos cuyos inquilinos han fallecido o han sido trasladados por no poder valerse por sí mismos, fueron tabicados temporalmente para evitar accesos ilegales. Tras completarse las reparaciones correspondientes, dos de estas viviendas se han adjudicado y sus inquilinos están ya residiendo en ellas.

Como ya publicó INFORMACIÓN, en noviembre de 2025 hubo una ocupación irregular de una vivienda, donde también realizaron un enganche ilegal al suministro de la luz. Al no disponer de llave para el acceso principal al recinto, los ocupantes forzaron la puerta común en repetidas ocasiones, según fuentes de la conselleria.

Los bloques de viviendas para mayores en San Vicente / L. Gil López

La EVHA sustituyó la cerradura varias veces, pero volvía a ser vandalizada, lo que ha estado originando continuos problemas de acceso en la entrada principal. Finalmente, en mayo se produjo el desalojo de la vivienda ocupada ilegalmente.

Una vez recuperado el inmueble, está pendiente de inspección para repararlo y ponerlo a punto antes de recibir a un nuevo inquilino. Mientras tanto, como medida preventiva contra nuevas okupaciones, la EVHA ha levantado un tabique de seguridad para instalar una puerta antiokupas y un sistema de alarma. La vivienda contigua, también tabicada, está en proceso de reparación para su posterior adjudicación.

Reparaciones

Además, tras el desalojo de las personas okupas que provocaban los problemas en los accesos, se ha iniciado el proceso de reparación de los telefonillos de entrada de la puerta principal. La demora se debe a la transición entre la anterior empresa de mantenimiento y la nueva adjudicataria, que ha coincidido en estas fechas, según las mismas fuentes. Hace unos días, no obstante, se inició la reparación, que ha comenzado con el cambio de cerradura para continuar con la placa del timbre.

Tres viviendas, una okupada y dos tapiadas, en una imagen de hace meses / L. Gil López

Por su parte, Esquerra Unida de San Vicente, que lleva meses denunciando públicamente en los plenos la situación de emergencia habitacional, ha destacado que ha sido su "insistencia" la que "ha forzado" a la Generalitat a mover ficha.

Denuncia de EU

La formación de izquierdas, con la candidata a la alcaldía, Begoña Monllor, a la cabeza, salió a la calle hace unos días con una mesa informativa frente al edificio de apartamentos para personas mayores de propiedad autonómica. Sin embargo, el edil de EU, Alberto Beviá, asegura que la mitad del trabajo "sigue pendiente, ya que todavía quedan dos viviendas bloqueadas con ladrillos que deben ponerse de inmediato a disposición de nuestros mayores".

Representantes de EU, ante las viviendas, con una pancarta que reza "Casa tapiadas, mayores olvidados" / INFORMACIÓN

EU, además, considera que el equipo de gobierno local de PP y Vox "no puede seguir mirando hacia otro lado ni utilizar la competencia autonómica como escudo".

La concejala de Servicios Sociales, Mariela Torregrosa, ha dejado claro que las viviendas no son competencia municipal, pero que están en contacto con la Evha, a la que le trasladan todas las incidencias de las que tienen conocimiento.