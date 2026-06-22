El Campello se blinda para la noche de San Juan: inspección de vehículos en los accesos y controles de alcoholemia

Se mantiene la tradición, pero la seguridad es la prioridad máxima. El Ayuntamiento de El Campello, en coordinación con la Guardia Civil, ha dispuesto para este martes 23, noche de San Juan, un dispositivo de fuerzas de seguridad "sin precedentes". Así, Policía Local y Guardia Civil movilizarán, además de sus turnos habituales, hasta seis patrullas adicionales, efectivos a los que se sumará Protección Civil, explican fuentes municipales.

El operativo arrancará a primera hora de la tarde, con controles de vehículos en todos los accesos al municipio, con el objetivo de comprobar que quienes accedan no porten elementos prohibidos para alimentar las fogatas, como muebles, objetos de hierro y materiales plásticos o textiles, además de líquidos inflamables o alcohol. Para las hogueras únicamente se permitirá madera (nunca muebles), y por supuesto sin ningún otro material incrustado en los leños.

Además de esto, pasada la medianoche, comenzarán a instalarse controles de alcoholemia en las salidas del municipio, en el interior de las áreas urbanas y en los accesos a localidades vecinas.

Doce zonas

El Ayuntamiento de El Campello es de los pocos de su entorno que mantiene viva la tradición y permite, de forma controlada, el encendido de hogueras en los arenales de Muchavista y Carrer la Mar, limitándolas a 12 espacios acotados.

Las zonas permitidas en la playa de Muchavista son:

Frente urbanización Tobago

Frente avenida Alicante

Frente edificio Muchavista (calle Doctor Severo Ochoa)

Frente apartamentos Altos Blancos

Frente urbanización Mariola (calle Oviedo)

Frente calle Mongomit

Frente aparcamiento calle Murillo

Las zonas permitidas en la playa Carrer la Mar son:

Frente edificio Torre Espigón

Frente calle Muchamiel

Frente calles Colón y Hernán Cortés

Frente calle Alcalde

Frente al Clot d’Illot (junto a las pistas de petanca)

A esos espacios acotados se podrá acceder a partir de las siete de la tarde. Después de la fiesta, a las 3 de la madrugada comenzará el trabajo duro de la empresa FCC y técnicos municipales de los departamentos de Servicios Públicos y Playas para que a las 8:30 horas los arenales estén perfectos para el disfrute de los bañistas.

Prudencia

En cada uno de esos espacios se situará un agente policial. El concejal de Playas y Seguridad, Rafa Galvañ, insiste en que se trata de una fiesta "familiar" y pide prudencia para que no haya incidentes.

El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad de los participantes y, como cada año, un bando del alcalde, Juanjo Berenguer, recoge las recomendaciones para esa noche tan especial, en el que se especifican zonas acotadas, materiales permitidos y prohibidos para encender hogueras, prohibición de farolillos, prohibición de entrar en los arenales con vidrio y otras cuestiones que se deben respetar.

"La Policía Local tiene orden expresa de la Jefatura de aplicar el Reglamento de Convivencia Ciudadana, e impondrá sanciones económicas a cuantos cometan alguna irregularidad, sin importar que sean menores o adultos" enfatiza el concejal de Playas. Las multas por realizar hogueras fuera de las áreas acotadas son de 300 euros.