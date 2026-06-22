El Campello se blinda para la noche de San Juan: inspección de vehículos en los accesos y controles de alcoholemia
Policía Local y Guardia Civil movilizarán, además de sus turnos habituales, hasta seis patrullas adicionales
Se mantiene la tradición, pero la seguridad es la prioridad máxima. El Ayuntamiento de El Campello, en coordinación con la Guardia Civil, ha dispuesto para este martes 23, noche de San Juan, un dispositivo de fuerzas de seguridad "sin precedentes". Así, Policía Local y Guardia Civil movilizarán, además de sus turnos habituales, hasta seis patrullas adicionales, efectivos a los que se sumará Protección Civil, explican fuentes municipales.
El operativo arrancará a primera hora de la tarde, con controles de vehículos en todos los accesos al municipio, con el objetivo de comprobar que quienes accedan no porten elementos prohibidos para alimentar las fogatas, como muebles, objetos de hierro y materiales plásticos o textiles, además de líquidos inflamables o alcohol. Para las hogueras únicamente se permitirá madera (nunca muebles), y por supuesto sin ningún otro material incrustado en los leños.
Además de esto, pasada la medianoche, comenzarán a instalarse controles de alcoholemia en las salidas del municipio, en el interior de las áreas urbanas y en los accesos a localidades vecinas.
Doce zonas
El Ayuntamiento de El Campello es de los pocos de su entorno que mantiene viva la tradición y permite, de forma controlada, el encendido de hogueras en los arenales de Muchavista y Carrer la Mar, limitándolas a 12 espacios acotados.
Las zonas permitidas en la playa de Muchavista son:
- Frente urbanización Tobago
- Frente avenida Alicante
- Frente edificio Muchavista (calle Doctor Severo Ochoa)
- Frente apartamentos Altos Blancos
- Frente urbanización Mariola (calle Oviedo)
- Frente calle Mongomit
- Frente aparcamiento calle Murillo
Las zonas permitidas en la playa Carrer la Mar son:
- Frente edificio Torre Espigón
- Frente calle Muchamiel
- Frente calles Colón y Hernán Cortés
- Frente calle Alcalde
- Frente al Clot d’Illot (junto a las pistas de petanca)
A esos espacios acotados se podrá acceder a partir de las siete de la tarde. Después de la fiesta, a las 3 de la madrugada comenzará el trabajo duro de la empresa FCC y técnicos municipales de los departamentos de Servicios Públicos y Playas para que a las 8:30 horas los arenales estén perfectos para el disfrute de los bañistas.
Prudencia
En cada uno de esos espacios se situará un agente policial. El concejal de Playas y Seguridad, Rafa Galvañ, insiste en que se trata de una fiesta "familiar" y pide prudencia para que no haya incidentes.
El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad de los participantes y, como cada año, un bando del alcalde, Juanjo Berenguer, recoge las recomendaciones para esa noche tan especial, en el que se especifican zonas acotadas, materiales permitidos y prohibidos para encender hogueras, prohibición de farolillos, prohibición de entrar en los arenales con vidrio y otras cuestiones que se deben respetar.
"La Policía Local tiene orden expresa de la Jefatura de aplicar el Reglamento de Convivencia Ciudadana, e impondrá sanciones económicas a cuantos cometan alguna irregularidad, sin importar que sean menores o adultos" enfatiza el concejal de Playas. Las multas por realizar hogueras fuera de las áreas acotadas son de 300 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Listado completo de los premios de las hogueras 2026
- Florida Portazgo, primer premio de categoría Especial de las Hogueras 2026
- Deleite morantista y triunfo rotundo de Manzanares y Roca Rey
- Triple puerta grande para un gran inicio de la Feria de Hogueras
- Bares que venden más de mil cervezas diarias y lleno total desde hace 15 días: Alicante, a reventar en el sábado de Hogueras
- Ofrenda de Flores: horario y orden de salida de todas las hogueras de Alicante en la primera sesión
- La Cámara de Orihuela propone que la planta solar para abastecer la desaladora de Torrevieja se construya en el embalse de La Pedrera
- Alicante opina sobre la Hoguera Oficial del 2026: “Es lo mismo todos los años”