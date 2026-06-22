El Campello "busca" un millón de euros para rehacer el icónico parque del Tresmall

Un millón de euros para hacer el nuevo parque del Tresmall de El Campello. El Ayuntamiento busca financiación para la rehabilitación del icónico jardín situado en el Rincón de la Zofra, adyacente a la desembocadura del Río Seco.

Hace dos meses, el gobierno local se vio obligado a intervenir en la zona verde ante el mal estado que presentaba, consecuencia de un deterioro progresivo, ya que las buganvillas habían colonizado la pérgola y esta amenazaba con colapsar, con el consiguiente peligro para los viandantes.

La planta trepadora, con algunos troncos de hasta 20 centímetros, había causado destrozos en las vigas de madera, que estaban podridas, arrumbadas en el suelo o medio rotas. Los técnicos municipales elaboraron un informe que concluía que de manera inmediata se debía desmontar la estructura de madera al no reunir las condiciones de seguridad.

Y, sobre la buganvilla, no había margen: talado total o poda agresiva. El motivo no era otro que el de facilitar la retirada de las vigas y no agravar más el estado de las columnas, casi todas afectadas por el paso del tiempo.

El concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, ha explicado a INFORMACIÓN que el proyecto de reforma del parque del Tresmall está pendiente desde 2021, cuando Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, realizó las obras en el frente litoral campellero.

El parque del Tresmall de El Campello, hace dos meses, cuando se procedió a la eliminación de las buganvillas / INFORMACIÓN

Pasado el tiempo, el Ayuntamiento ha realizado una actualización para adaptarlo a los precios de la actualidad y prevé una inversión de un millón de euros. "Estamos buscando financiación", asegura Palomares, que añade que se trata de una zona de elevado tránsito peatonal "y nuestro compromiso es adecentar el lugar y que sea accesible para el esparcimiento de la ciudadanía".

"Abandono"

La Plataforma de Vecinos Río Seco de El Campello venía alertando desde hace muchos meses del abandono del que consideraban "el parque más bello de Muchavista", pero era partidaria de mantener las buganvillas.

Vista del parque del Tresmall de El Campello, antes de la intervención para eliminar las buganvillas / INFORMACIÓN

Palomares recuerda que los otros dos parques situados en la zona, los Del Musell y Del Riu, sí salieron a licitación y, de hecho, están pendientes de adjudicación. Los trabajos, con un presupuesto base de 749.852,85 euros, se acometerán en un frente de costa que gira desde la playa Muchavista, orientada a este, para disponer su línea de costa hacia sur en un primer tramo inicial, para girar de nuevo a sureste, antes de enlazar con la desembocadura del río.

Siguiendo este frente de costa, se encuentra un paseo literal restaurado recientemente que bordea perimetralmente la pieza definida. Toda la superficie geográfica se encuentra urbanizada hasta el mismo borde del paseo litoral, y entre dichas edificaciones se localizan tres piezas ajardinadas de diferente dimensión que consolidan el conjunto.

Parque que se va a reformar en El Campello / INFORMACIÓN

El objetivo es dotar a las zonas verdes de una mejor visibilidad global del conjunto, eliminando zonas muertas u oscuras que pudieran entrañar riesgos. En esa misma línea, se han incrementado el número de accesos para favorecer la sensación (y la realidad) de permeabilidad en toda la plaza.

Esparcimiento

Se ha diseñado así una plaza con mayor dotación estancial, con espacios que faciliten los cuidados y las funciones de relación. Se plantea realizar una mejora de las dos piezas, transformando los parques en unos espacios más humanos y abiertos, accesibles atendiendo a la normativa vigente y dotarlos del atractivo necesario para que urbanísticamente se transformen en focos de atracción para un mayor número de usuarios que en la actualidad.

Para ello, se realizará una intervención técnica que pasa principalmente por la renovación integral de todas las superficies pavimentadas, zonas ajardinadas y zonas de juegos. Todo ello, para modernizar el espacio urbano, hacerlo más atractivo y fomentar su uso.