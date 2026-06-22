La remodelación de una zona del centro urbano de San Vicente se topa con un imprevisto

Frenazo a una parte de la remodelación del centro urbano de San Vicente del Raspeig. El gobierno local va a declarar desierto el contrato de la redacción del proyecto de reforma de la plaza de la Cierva y la calle Maestro Chapí.

La actuación se englobaba dentro de la reforma que está acometiendo el Ayuntamiento en las calles Pintor Picasso y Velázquez y en el acceso sur y calle Mayor, con el objetivo de dotar de una urbanización integradora a todo el sector para facilitar los movimientos peatonales al centro histórico.

El gobierno de PP y Vox sacó a licitación la redacción del proyecto de la Cierva y Maestro Chapí, con un plazo de ejecución de cinco meses. Pero, una vez cerrado el plazo, se ha encontrado con un imprevisto: la mesa de contratación ha excluido a las dos empresas que se presentaron y ha declarado desierto el proceso.

Una de ellas ha quedado fuera por incumplir la separación entre fases de valoración y la otra por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación, según recoge la plataforma de contratación del estado.

Por ello, en la junta de gobierno que se celebra este jueves se procederá a declarar desierto el concurso y a aprobar una nueva licitación del contrato, previsiblemente con cambios respecto al proyecto actual.

Mobiliario y jardinería

Para ello, se contempla la renovación de los servicios urbanos, pavimentos, mobiliario y jardinería que lo precisen y el refuerzo de la señalización en las calles colindantes, acorde con las determinaciones que se desarrollen a través de la futura zona de bajas emisiones, que está en proceso de estudio.

También se establece como prioridad el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y de templado de tráfico en ciudades. La superficie abarca unos 5.000 metros cuadrados entre viario y zonas verdes y el coste de la obra es de aproximadamente 1,5 millones de euros.

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, destacó en su día que con el proyecto pretendía dar más protagonismo a los viandantes, así como plena accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

Siete millones

Estas obras se han de sumar a las que ya hay en marcha por valor de más de siete de millones para transformar Pintor Picasso, el acceso sur y calle Mayor, Villafranqueza y Paseo de los Olivos, calle Jazmines y alrededores.

En el caso de la remodelación de la calle Villafranqueza y su entorno, uno de los ejes más relevantes dentro de la trama urbana del municipio, el principal objetivo es reordenar y unificar el espacio para consolidar un eje que conecte l’Hort Lo Torrent, la principal zona verde de la ciudad, con el centro.

Abarca el tramo comprendido entre la calle Alicante y el parque, con una extensión aproximada de 550 metros lineales, y la mejora de espacios conexos situados en las calles Benlluire, Pelayo, Valencia, Zorrilla, San Juan y la intersección de la rotonda de la Donna Lluna.