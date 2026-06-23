La falta de espacios por las obras en el centro social de El Campello desata las primeras protestas

Un centenar de personas ha participado este martes en una concentración a las puertas del centro social de El Campello para protestar por la falta de espacios para las asociaciones tras el cierre de la instalación para acometer las obras de impermeabilización y renovación integral de la climatización.

Para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores, el Ayuntamiento anunció hace dos semanas la clausura y el cese de actividades de todo tipo en el inmueble, que usan a diario AMEC, AMUDECA, Videal, Sensaciones Clave de Sol y Fá, Fibroprotesta, FASOCIDE y Plataforma Violeta.

La movilización, organizada por la Asociación Vecinal Campellera y respaldada por PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida Podem, no es por el cierre del centro social, sino por la "falta de planificación" del gobierno local del PP para ofrecer espacios alternativos donde las asociaciones lleven a cabo sus propuestas.

Los convocantes han reclamado, además, la creación de un Casal de Mayores y de un Casal Asociativo, como se aprobó en el pleno municipal de abril de 2021. En dicha sesión, se dio luz verde a la propuesta conjunta de los cinco grupos de la oposición, a la que se unió Cs, en la que Vox se abstuvo y el PP votó en contra.

Participantes en la protesta ante el centro social / INFORMACIÓN

El PP justificó entonces su rechazo al considerar que el proyecto del nuevo ayuntamiento permitiría liberar espacios que se podrán dedicar a las asociaciones y que los espacios que proponía la moción, las antiguas escuelas de la calle Padre Manjón, ya están ocupados. Lo cierto es que han pasado cinco años y el proyecto del nuevo ayuntamiento sigue siendo un proyecto.

Esta protesta ha sido la primera, pero no la última, ya que varias asociaciones han anunciado nuevas concentraciones, al tiempo que están llevando a cabo una recogida de firmas.

Múltiples actividades

La Asociación de Mayores de El Campello (AMEC), con veinte años en funcionamiento y unos 1.400 socios, ya mostró su pesar por quedarse sin espacios para poder desarrollar las actividades que tiene programadas. La entidad organiza a lo largo del curso que va de octubre a junio 67 actividades, desde pilates, yoga o mantenimiento hasta coro, sevillanas o pintura, pasando por uso del móvil, idiomas o informática.

La presidenta, Agnes Villa Giner, aseguró que el Ayuntamiento no les había ofrecido, como anunció, el edificio municipal sito en la calle Padre Manjón y que se han tenido "que buscar la vida". Así, han alquilado ellos mismos un local de unos 300 metros, "pero no nos da para las 67 actividades", y una comparsa les ha cedido otro, pero en septiembre y octubre lo necesitan para los Moros y Cristianos.

Obras en el interior del centro social de El Campello / INFORMACIÓN

De cara al próximo ejercicio, que arranca en octubre, está todo en el aire. El Ayuntamiento ha incidido en varias ocasiones en que el centro social El Barranquet volverá a abrir sus puertas una vez estén ultimadas las obras, que tienen una duración estimada de seis meses.

Urgencia

El alcalde, Juanjo Berenguer, dejó claro que se trata de una actuación "de prioritario interés", fundamentalmente para los trabajadores públicos y para los particulares y las familias "que son atendidos por profesionales de servicios sociales, que requieren de una privacidad especial dada la complejidad de los casos que a diario se plantean y que hay que solucionar con urgencia".

Una vez ultimada esa fase "vital", el resto de colectivos retomarán sus actividades de forma plena. "Las prioridades, habitualmente las marcan las necesidades urgentes. Lo lúdico y recreativo es importante, sobre todo para los mayores, pero seguro que los colectivos y sus asociados entenderán la situación, serán solidarios y tendrán paciencia porque cuando terminen las obras tendremos unas dependencias plenamente operativas al servicio de los campelleros y campelleras", sostuvo el primer edil.