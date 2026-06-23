La reforma de la calle Villafranqueza de San Vicente choca con el obstáculo vecinal

Las obras de remodelación que impulsa el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en la calle Villafranqueza y su entorno se han encontrado con un obstáculo, y no precisamente menor. Los trabajos de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad del vial, que une el casco urbano con el mayor pulmón verde del municipio, el parque Lo Torrent, han soliviantado a vecinos de la zona, disconformes con el proyecto.

Residentes rechazan la tala de dos pinos centenarios de la plaza Maestro Joaquín Rodríguez y consideran que se está "destrozando" el parque. Por ello, han convocado una reunión urgente con el fin de clarificar posiciones y crear una asociación de afectados, de la que pueden salir actos de protesta como recogida de firmas o movilizaciones.

El gobierno local de PP y Vox, por su parte, ha anunciado entre las mejoras la plantación de medio centenar de nuevos árboles destinados a aumentar las zonas de sombra en toda la vía con el objetivo de lograr, en dos o tres años, una cobertura suficiente que irá aumentando progresivamente, explican fuentes municipales.

Para ello, se han escogido ejemplares de plátano con un porte más adecuado para este espacio que permiten proteger del sol en verano y, gracias a su hoja caduca, garantizar mayor luminosidad en la vía durante el invierno. La superficie verde se completará con más de 1.100 metros cuadrados de zonas ajardinadas, en las cuales se incluirán especies vegetales adaptadas al clima y al entorno urbano.

La plantación de los nuevos árboles ya se ha realizado en la calle Villafranqueza y continuará este verano en el resto de espacios. En la plaza del Maestro Joaquín Rodríguez los plátanos reemplazarán a los eucaliptos y pinos que, según los servicios técnicos, eran incompatibles con la urbanización planteada, poco adecuados para los usos previstos y presentaban problemas por su estado de envejecimiento, situación de inestabilidad y condiciones de conservación.

Espacios de juegos y zonas verdes incluidos en el proyecto / INFORMACIÓN

Asimismo, el Ayuntamiento ha confirmado que la reforma en la calle Villafranqueza es "compatible" con el mantenimiento de los servicios de terraza que prestan los bares y restaurantes en la plaza del Maestro Joaquín Rodríguez, según las mismas fuentes.

Reunión con comerciantes

Este mismo martes, el área de Infraestructuras ha mantenido una reunión con empresarios de este enclave para informar de que el proyecto respeta los veladores de los establecimientos hosteleros y "está planteado para aumentar el tránsito de viandantes y dar mayor proyección a la zona generando espacios de interés".

Durante el encuentro, también se ha aclarado que las líneas marcadas para la delimitación de la zona de juegos no se corresponden con la distribución de espacios que se va a llevar a cabo en esta plaza.

Marcas en el suelo que han desatado la polémica en San Vicente / INFORMACIÓN

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, ha destacado entre las principales características del proyecto la intención de que el peatón cobre protagonismo, con zonas ajardinadas, de paseo y ocio para toda la ciudadanía, pero especialmente pensadas para aumentar la oferta para familias con niños.

Según Pascual, se pueden ver las mejoras en materia de accesibilidad que convertirán esta vía en un espacio inclusivo, apto para personas con movilidad reducida, con aceras y zonas peatonales más amplias y sin barreras arquitectónicas que facilitarán un tránsito cómodo y seguro. También se instalará mobiliario urbano acorde, con bancos ergonómicos y zonas de sombra, y una red de alumbrado de mayor eficiencia.

Parque infantil

El PSOE, por su parte, ha salido al paso de la actuación que se está realizando, que considera un "despropósito", ya que se ha incluido la construcción de un nuevo parque infantil junto a los negocios hosteleros de la plaza.

La sorpresa ha sido cuando los negocios han visto que esta zona infantil invade el límite de sus veladores, a un metro de la fachada de las viviendas, "suponiendo un claro problema de accesibilidad y convivencia con las viviendas y estos locales", sostiene la portavoz del PSOE, Asun París.

La remodelación incluye la ampliación de aceras y espacios verdes / INFORMACIÓN

"El equipo de gobierno no solo sube la tasa de veladores a los negocios hosteleros, sino que ahora impulsa obras deja a algunos locales sin poder sacar mesas y sillas a la calle en pleno verano", afirma París, quien acusa directamente a PP y Vox de una "desastrosa falta de planificación" con las obras.

Asimismo, los socialistas han cargado contra la tala de varios ejemplares de árboles emblemáticos "sin que el alcalde se haya puesto en contacto con los vecinos y negocios afectados".

Sombra y caucho

Para París, el PP "ha decidido que el refugio climático de San Vicente sea el aire acondicionado. Quitarle la sombra a una plaza ea las puertas de julio para poner caucho ardiente, y hacerlo además pisándole la terraza a los hosteleros, demuestra una desconexión total con la realidad de este municipio".

Obras en la calle Villafranqueza, en una imagen de esta semana / INFORMACIÓN

La calle Villafranqueza es uno de los ejes más relevantes dentro de la trama urbana del municipio y la inversión de 2,7 millones de euros incluye nuevos pavimentos, la renovación de infraestructuras, la mejora de las zonas verdes o la reducción de la calzada a un único carril de circulación de entrada al municipio.

Abarca el tramo comprendido entre la calle Alicante y el Hort Lo Torrent, con una extensión aproximada de 550 metros lineales, así como la mejora de espacios en las calles Benlluire, Pelayo, Valencia, Zorrilla, San Juan y la intersección de la rotonda de la Donna Lluna.