La urbanización de Mutxamel que lleva más de 40 años esperando su regularización

El Síndic de Greuges ha reprochado al Ayuntamiento de Mutxamel que lleve más de cuatro décadas sin recepcionar la urbanización La Obrera, una situación que sigue dificultando la prestación de algunos servicios públicos municipales en la zona.

Esta es la segunda vez que esta institución interviene en este asunto. Ya en 2014 formuló recomendaciones al Ayuntamiento y, más de diez años después, incide en que "el problema sigue sin solución".

En la presentación de la queja ante la institución valenciana se incluía el acta de disolución de la junta de compensación del plan parcial La Obrera-Sector XXXIV, en el que se exponían los antecedentes y la reclamación por la falta de recepción de la citada urbanización.

Asimismo, se pedía al Ayuntamiento que hiciera las gestiones "oportunas" para pasar a considerar la urbanización "como zona urbana, bien mediante la recepción tantas veces solicitada, o bien mediante cualquier otra figura legal que consideren, pero que derive en ser calificados como zona urbana".

Una ambulancia circula por la carretera en la ubanización, en una zona en la que se acaba la señalización / L. Gil López

En su respuesta al Síndic, el Ayuntamiento aseguró que la urbanización aún no puede recepcionarse porque siguen existiendo "deficiencias técnicas y administrativas pendientes de resolver".

"La disolución de la junta de compensación no produce automáticamente un cambio en la clasificación del suelo", señala el Consistorio

Sin embargo, el defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, considera que la información facilitada es "insuficiente", ya que no aclara qué actuaciones faltan, qué resoluciones se han dictado ni en qué situación se encuentran actualmente las infraestructuras y servicios de la urbanización.

Actuaciones pendientes

En su resolución, el síndic reclama al Ayuntamiento que responda a los vecinos y que les explique "de forma clara y comprensible" cuál es la situación actual de la urbanización, qué actuaciones quedan pendientes y cuáles son los plazos previstos, de manera que los vecinos puedan conocer "con certeza" el estado del procedimiento y ejercer, en su caso, las acciones que les correspondan.

Luna insta al Ayuntamiento a adoptar "todas las medidas necesarias" para facilitar la recepción de las infraestructuras de la urbanización y garantizar "la pronta y efectiva prestación" de los servicios públicos municipales obligatorios, "poniendo fin a una situación provisional" que se ha prolongado durante más de cuarenta años.

Una de las calles con parches en el asfalto / L. Gil López

Por último, recomienda que realice un análisis de las iniciativas llevadas a cabo y que detecte "aquellas omisiones y/o deficiencias que hayan determinado la evidente demora" que se ha producido a la hora de lograr la recepción de la urbanización durante un periodo de tiempo tan prolongado.

El síndic da un mes de plazo para obtener respuesta, pero el gobierno local del PP no ha apurado el plazo y ya ha contestado al defensor valenciano. En el escrito enviado, sobre la situación de la recepción de la urbanización recalca que los servicios municipales han venido realizando diversas actuaciones técnicas, jurídicas y administrativas.

En cualquier caso, el Ayuntamiento deja constancia que la petición de pasar a ser zona urbana que recogía la queja "no puede atenderse" en los términos planteados, ya que la clasificación del suelo es una determinación propia del planeamiento urbanístico vigente y solo puede modificarse mediante los procedimientos de revisión o modificación del planeamiento, con sujeción a la normativa urbanística y territorial aplicable. "En ningún caso la falta de recepción, ni el transcurso del tiempo, ni la disolución de la Junta de Compensación producen automáticamente un cambio en la clasificación del suelo", añade.

Impedimentos

Así, la recepción de una urbanización "exige la previa comprobación del cumplimiento de las determinaciones urbanísticas, técnicas, de conservación y de prestación de servicios" que marca la normativa aplicable, concurriendo "circunstancias complejas acumuladas durante un prolongado periodo temporal que han impedido hasta la fecha culminar el proceso de recepción".

Con relación a las medidas para restablecer la normalidad en la tramitación del expediente y corregir la situación generada, el Ayuntamiento informa al síndic de que ha procedido al refuerzo de medios personales y al cambio del programa informático, lo que redunda, señala, "en garantizar una gestión más ágil, segura y eficaz" de los procedimientos administrativos.

Una calle con una farola / L. Gil López

Sin perjuicio de ello, en el escrito reitera el compromiso municipal de continuar impulsando las actuaciones técnicas y administrativas "necesarias para avanzar en la regularización de la urbanización y valorar, en su caso, la recepción de las infraestructuras" conforme a la normativa urbanística aplicable y a las disponibilidades técnicas y presupuestarias existentes.

El alcalde, Rafael García Berenguer, recuerda que las grandes obras de La Obrera y la zona verde se terminaron hace 20 años y no se recepcionaron entonces, al tiempo que recalca que los servicios técnicos y jurídicos municipales están trabajando para dar una solución, "que tiene que ser técnica y definitiva, no hay fórmulas mágicas para resolverlo".

El regidor se ha reunido en varias ocasiones con representantes de la urbanización y el Ayuntamiento ha subsanado problemas de alumbrado, a lo que se une una reparación que va a acometer en una zona de asfalto dañada.