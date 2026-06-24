Las obras que acabarán con los vertidos de fecales en El Campello ya tienen fecha de finalización... y puede que no convenza a los vecinos

Se están haciendo esperar. Las obras en la red que mejorará el saneamiento de las urbanizaciones de la zona norte de El Campello y que permitirán terminar con los vertidos fecales han sufrido un nuevo retraso, que ya es el tercero.

El Consell, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), adjudicó la megaactuación por un coste inicial de 7,6 millones de euros, de los que la administración autonómica pone el 90 % y el Ayuntamiento campellero, el 10 % restante. Los trabajos arrancaron en mayo de 2024 con un periodo de ejecución de quince meses, pero empezaron a surgir imprevistos que imposibilitaban cumplir los plazos, como tuberías que al abrir zanjas se ha comprobado que hay que cambiar.

Por ello, la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras anunció como fecha prevista finales de 2025. Una vez finiquitado el año sin que la actuación estuviera acabada y con 2026 empezado, nueva estimación: antes del inicio del periodo estival. En esta ocasión el retardo se achacó, por un lado, al contexto "de tensión en el mercado" en la Comunidad Valenciana por las obras de reconstrucción tras la dana, con falta de medios suficientes, y, por otro, a la dificultad de ejecución de una obra de carácter lineal "en una zona altamente antropizada", esto es, modificada por la acción humana.

Llegado el verano, la conselleria asegura que el grueso de los trabajos está finalizado, prácticamente en un 95 % y solo queda por realizar "alguna acción menor", explican fuentes de la administración autonómica.

Trabajos en la estación de bombeo de Aigües Baixes en verano de 2025 / Héctor Fuentes

En cualquier caso, poner en marcha toda la nueva instalación a pleno rendimiento necesita de un periodo de pruebas y justo en los meses estivales es "cuando más presión hay en la infraestructura y no es recomendable hacerlo". Por ello, por precaución, "para evitar afección a los vecinos en verano", no será hasta el mes de septiembre cuando se retomará la última fase.

Red obsoleta

De esta forma, se resolverá la situación que provoca periódicamente episodios de vertidos de aguas fecales en la zona norte, que se llevan produciendo durante dos décadas por la incapacidad de contención de la red de saneamiento actual, obsoleta o insuficiente y que no tuvo ninguna actuación durante las dos últimas legislaturas.

Las obras consisten en la ejecución de nueve nuevas estaciones de bombeo y sus conducciones de transporte, así como la adecuación y remodelación de tres estaciones de bombeo existentes. Además, está prevista la conexión con la actual estación de bombeo de El Campello, que transportará aguas hacia la depuradora de Alicante Norte.

Vertido en la playa de l'Almadrava hace unos días / L. Gil López

La actuación es transversal porque mejorará el saneamiento de la zona norte, en cuyas urbanizaciones viven alrededor de 7.300 personas, pero también de todo el municipio, hasta conectar con la maquinaria a la altura del río Montnegre, que también quedará libre de vertidos.

Análisis de las aguas

El último de ellos precisamente se produjo la semana pasada en la playa de l’Almadrava, un derrame de residuos proveniente de una tubería que llegó hasta el mar. El Ayuntamiento procedió al cierre durante varios días tras la recomendación del Instituto de Ecología Litoral, que realizó análisis de las aguas.

Los vecinos aseguraron que la tubería por la que salió el vertido es un aliviadero de una estación de bombeo que lleva echando fecales al mar hace 20 años, pero antes era de vez en cuando y desde hace meses es cada vez más con más frecuencia "y para nada es puntual". Además, con la llegada del verano llegan los vecinos a la segunda residencia en El Campello y, con ella, los vertidos se incrementan.