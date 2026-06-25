Agost entra en los días grandes de sus Fiestas de Moros y Cristianos

Agost vive los días centrales de sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, una celebración que volverá a llenar las calles del municipio de música, color, pólvora, tradición y convivencia. Tras los actos previos celebrados durante las últimas semanas, la localidad se sumerge de lleno en la programación más intensa que se prolongará hasta el martes 30 de junio, con San Pedro Apóstol como eje central.

Este viernes arranca uno de esos momentos en los que la fiesta empieza a sentirse de verdad en la calle. La Entrada de Bandas, prevista a las 20:00 horas, partirá desde la Casa de Cultura y recorrerá la Avenida Virgen de la Paz y la Avenida Doctor Fleming. No es solo un desfile musical: es el aviso sonoro de que Agost entra en sus días grandes.

La música festera, imprescindible en cualquier celebración de Moros y Cristianos, abrirá paso al Arranc de Festa en el castillo de fiestas. Este año, la encargada de poner voz a ese arranque simbólico será Lola Ivorra Maestre. Después llegará uno de los momentos más reconocibles para el público local: la interpretación del Himno de las Fiestas de Moros y Cristianos de Agost, bajo la dirección de Sergio Berenguer Ivorra.

Ya de madrugada, la Retreta pondrá el contrapunto desenfadado. A partir de las 00:30 horas, las comparsas saldrán desde la Casa de Cultura hasta el castillo de fiestas y, desde allí, recorrerán los itinerarios asignados. Una noche pensada para compartir calle y reforzar ese espíritu festero.

Estas fiestas se viven con la mirada puesta en un horizonte muy especial: el camino hacia su 50 aniversario. / INFORMACIÓN

El sábado comenzará con pólvora. La Diana con Arcabucería recorrerá por la mañana la Avenida Virgen de la Paz, la Avenida Doctor Fleming y la Avenida de Alcoy hasta llegar al Auditorio Municipal. Es uno de esos actos que despiertan al municipio y recuerdan que la fiesta también se vive desde primera hora. Por la tarde llegará uno de los platos fuertes: la Entrada Cristiana. A las 20:00 horas, las comparsas desfilarán en un recorrido que reunirá boatos, música, escuadras y mucho público en las aceras.

Al finalizar, la Avenida Doctor Fleming acogerá la Embajada Mora, otro de los momentos clave de la representación festera. La jornada terminará en la Plaza de España, donde la orquesta Shakara animará la verbena-baile a partir de la medianoche.

El turno de la Entrada Mora

El domingo repetirá el despertar festero con la Diana con Arcabucería, de nuevo por las principales avenidas del municipio. Pero la mirada estará puesta especialmente en la tarde, cuando la Entrada Mora tome el relevo a partir de las 20:00 horas.

Este desfile volverá a desplegar la estética, la música y la fuerza escénica de una de las citas más esperadas por quienes viven la fiesta desde dentro y por quienes se acercan a Agost para disfrutarla desde fuera.

Tras el desfile se celebrará la Embajada Cristiana. Por la noche, la Plaza de España volverá a convertirse en punto de encuentro con una revista de variedades y actuaciones musicales a partir de las 00:00 horas.

El lunes 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, la fiesta mirará de forma especial a su dimensión religiosa y patronal. / INFORMACIÓN

San Pedro, el centro de la celebración

El lunes 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, la fiesta mirará de forma especial a su dimensión religiosa y patronal. La mañana comenzará con la Ofrenda de Flores al patrón. Las comparsas se reunirán a las 11:30 horas en la Avenida Virgen de la Paz para iniciar el recorrido hasta la iglesia.

A las 12:00 horas se celebrará la Santa Misa Festera en honor a San Pedro Apóstol y, al término, la pólvora volverá a ser protagonista con una mascletà en la Plaza de España. Después, las comparsas realizarán un pasacalle hasta sus respectivas sedes festeras, prolongando el ambiente por distintas zonas del municipio.

La tarde tendrá uno de los actos más solemnes de toda la programación. A las 20:30 horas, autoridades, clerecía, comparsas, Junta Central, embajadores y fieles acompañarán la imagen del santo en la procesión. Este año, San Pedro será portado por la comparsa Moros Nuevos.

Al finalizar, la Embajada Humorística aportará el tono más distendido antes del castillo de fuegos artificiales, que iluminará la Avenida Virgen de la Paz de la mano de la pirotecnia Hermanos Sirvent.

Un cierre pensado para todos

El martes 30 de junio pondrá el broche a la programación principal con una jornada de ambiente familiar. Desde las 11:00 horas, la Avenida Virgen de la Paz acogerá hinchables acuáticos, fútbol y actividades multiaventura, una propuesta especialmente pensada para los más pequeños y para quienes buscan disfrutar de la fiesta de una manera más relajada.

Agost afronta así unos días decisivos para una celebración que forma parte de la memoria colectiva del municipio. / INFORMACIÓN

Por la noche, a las 21:00 horas, las comparsas volverán a tomar la calle con el Desfile de Disfraces, que recorrerá diferentes puntos de la localidad. Será el cierre más desenfadado de unos días intensos, con el humor y la creatividad como protagonistas.

50 aniversario

Agost afronta así unos días decisivos para una celebración que forma parte de la memoria colectiva del municipio. Las entradas, las embajadas, la pólvora, la devoción a San Pedro Apóstol y la vida de las comparsas volverán a llenar las calles de una fiesta que se transmite de generación en generación.

Y lo hará, además, con la mirada puesta en un horizonte muy especial: el camino hacia su 50 aniversario. Una fecha que invita a celebrar lo vivido, pero también a seguir construyendo una fiesta capaz de reunir a quienes la sienten desde dentro y a quienes se acercan por primera vez para descubrirla.