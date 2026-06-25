El Consell Jurídic avala la revisión del convenio de los jardines de Peñacerrada de Mutxamel
El Ayuntamiento trabaja en un nuevo acuerdo con la familia propietaria para asegurar el acceso ciudadano a los jardines
El Ayuntamiento de Mutxamel continuará con el expediente de revisión de oficio del convenio firmado en 2010 sobre el Palacio y Jardines de Peñacerrada tras recibir un dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC).
El órgano consultivo considera que el acuerdo con la familia propietaria de los jardines para su uso público se tramitó como un convenio cuando, por su naturaleza jurídica, debería haberse formalizado como un contrato patrimonial oneroso. Además, señala la ausencia de trámites e informes que considera esenciales, entre ellos la tasación económica del derecho adquirido y distintos informes técnicos, jurídicos y de control financiero.
Con este respaldo, el Ayuntamiento seguirá adelante con un procedimiento que tiene como objetivo revisar un acuerdo cuya validez ha sido cuestionada por distintos informes. Según explica el Ayuntamiento, la revisión se inició después de que la Secretaría General detectara posibles causas de nulidad en el convenio. Posteriormente, un informe elaborado por un abogado especializado en patrimonio histórico llegó a la misma conclusión y recomendó revisar el acuerdo vigente.
Mantenimiento del espacio
Durante la vigencia del convenio, el Ayuntamiento ha destinado cerca de tres millones de euros a actuaciones, inversiones y trabajos de mantenimiento en Peñacerrada, una circunstancia que, según el Ayuntamiento, obliga a actuar con responsabilidad, transparencia y seguridad jurídica.
El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha afirmado que el dictamen del CJC confirma la necesidad de continuar con el procedimiento para garantizar la legalidad y la defensa de los intereses generales del municipio. Asimismo, ha señalado que la revisión responde a la obligación institucional de corregir posibles irregularidades y asegurar que cualquier acuerdo relacionado con patrimonio municipal y recursos públicos cuente con todas las garantías legales.
Paralelamente, el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la familia propietaria de Peñacerrada para alcanzar un nuevo acuerdo que permita consolidar el uso público de los jardines. El objetivo, según el consistorio, es compatibilizar la protección de los recursos públicos con el mantenimiento de uno de los espacios más emblemáticos de Mutxamel, garantizando una solución estable y jurídicamente segura para el futuro.
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