El primer premio de la Lotería Nacional cae en Sant Joan d’Alacant

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Alicante. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 25 de junio de 2026 ha dejado un primer premio con parada en Sant Joan d’Alacant. El número agraciado ha sido el 31608, dotado con 30.006 euros por décimo, y ha sido vendido en varios puntos del país.

Un boleto premiado en Sant Joan d’Alacant

Uno de los puntos de venta donde se ha consignado este número es Sant Joan d’Alacant, concretamente en la calle Doctor Gadea, 9, donde se encuentra el despacho 3.855. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de décimos vendidos en cada administración.

El 31608 también ha sido vendido en localidades como Cartagena, Lebrija, Córdoba, Puente Genil, Villacastín o Cabo Blanco (Tenerife), entre otras.

Segundo premio y reintegros

El segundo premio ha recaído en el número 39275, con 6.000 euros por décimo, mientras que los reintegros corresponden a los números terminados en 3, 8 y 9.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.