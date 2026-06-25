Vox afianza su apoyo al PP y permite la aprobación definitiva de los presupuestos de El Campello

El Campello ha aprobado este jueves de forma definitiva los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a 43,2 millones de euros, gracias al respaldo de los ocho concejales del PP y los tres de Vox. La oposición en bloque, PSOE, Compromís, Per El Campello, Esquerra Unida-Unides Podem y los dos ediles no adscritos, votó en contra al considerar que las cuentas llegan tarde, carecen de planificación y han sido elaboradas sin diálogo con el resto de grupos ni con las asociaciones del municipio.

La aprobación de las cuentas consolida además el apoyo de Vox al gobierno local para sacar adelante uno de los principales proyectos de la legislatura. Durante el pleno, la concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, detalló los distintos capítulos de ingresos y gastos para explicar el destino de los 43,2 millones de euros contemplados en el documento.

Según expuso, el 89,1 % del presupuesto se destina a gastos corrientes, entre ellos el pago de las nóminas del personal municipal, una partida que aumenta un 11,82 % para atender la carrera profesional, además del mantenimiento de los servicios públicos, dependencias municipales, centros educativos y gastos financieros. En conjunto, estos conceptos suman 40,7 millones de euros.

Llopis defendió unas cuentas que incluyen inversiones y subvenciones para distintos colectivos, aunque admitió que son mejorables. "Somos conscientes de que cualquier presupuesto es susceptible de mejora", señaló durante su intervención.

Accesibilidad en las playas

Entre las actuaciones previstas figuran partidas para conmemorar el 125 aniversario de la constitución de El Campello como municipio independiente, el desarrollo de una nueva página web municipal, la compra e instalación de bancos en la vía pública por valor de 50.000 euros, la reparación del colector de la calle San Bartolomé (230.000 euros), la mejora de las playas accesibles con una inversión de 66.500 euros y el incremento de la dotación para la reparación del muro de la calle Copenhagen, que pasa de 297.357 a 410.000 euros.

El presupuesto también eleva de 250.000 a 400.000 euros la partida destinada a obras e inversiones menores y reserva fondos para instalar equipos de medición de compuestos odoríferos en el entorno de la planta de reciclaje y otros puntos del municipio aún por concretar.

Pilar Cortés

En materia de subvenciones, las cuentas incluyen ayudas nominativas para la Cofradía de Pescadores (20.000 euros), la Junta Festera de Moros y Cristianos (110.000 euros) y la Escuela de Música Batiste Mut (40.000 euros). La Asociación Musical L’Avanç y el resto de entidades deportivas, culturales, festeras y sociales accederán a las ayudas mediante concurrencia competitiva.

Alegaciones

Desde el PSOE, su portavoz, Yeray Hernández, reprochó al gobierno local una "falta total de diálogo" y criticó que se hayan rechazado las alegaciones socialistas para fomentar una mayor participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. También lamentó que se haya descartado la partida para el parque infantil del barrio Bonny mientras sí se mantiene una dotación de 150.000 euros para una nueva campaña de bonos consumo destinada a apoyar al comercio local. Ambas iniciativas, recordó, habían sido aprobadas previamente por el pleno en forma de moción.

Por su parte, el portavoz de Vox, José Manuel Grau, defendió el acuerdo alcanzado con el PP al asegurar que ha permitido reforzar distintas partidas relacionadas con fiestas y tradiciones, pesca, educación, conciliación familiar, mantenimiento de colegios, seguridad, instalaciones deportivas, áreas infantiles, saneamiento y mejora de la red pública.

Las críticas de la oposición se centraron especialmente en el retraso de las cuentas. La portavoz de Compromís, Laia García, afirmó que el presupuesto llega cuando "prácticamente ha pasado medio año", una situación que, a su juicio, evidencia una falta de planificación. Además, sostuvo que las cuentas incluyen partidas y decisiones concretas, pero "no responden a un modelo de municipio ni a los retos de futuro de El Campello".

Advertencia de Intervención

En la misma línea, el portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, alertó de que los informes técnicos de Intervención advierten de posibles incumplimientos de las reglas fiscales relativas a la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, lo que podría obligar al Ayuntamiento a aprobar un plan económico-financiero.

Desde Esquerra Unida-Unides Podem, Pedro Mario criticó que el equipo de gobierno haya rechazado las alegaciones presentadas tanto por los grupos políticos como por asociaciones vecinales y colectivos. A su juicio, el presupuesto ya estaba pactado con Vox y la mayoría necesaria para aprobarlo estaba garantizada.

Los dos concejales no adscritos también mostraron su rechazo. Vicent Vaello calificó las cuentas como "un presupuesto de supervivencia administrativa" y consideró que las alegaciones han vuelto a poner de manifiesto problemas de participación y planificación. Guadalupe Vidal, por su parte, afirmó que el documento transmite la impresión de ser "el programa electoral de una sola persona pagado con el dinero de todos".

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Pese a las críticas, el gobierno local logró sacar adelante unas cuentas que marcarán la gestión municipal durante el próximo ejercicio y que reflejan el entendimiento alcanzado entre PP y Vox para garantizar su aprobación.