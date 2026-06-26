El nuevo centro de día de Xixona, un paso más cerca

Xixona ha sacado adelante la licitación de las obras del futuro centro de día para personas mayores dependientes, un avance para hacer realidad una de las infraestructuras más demandadas del municipio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado al expediente de contratación, que permitirá adjudicar las obras de adecuación del edificio ubicado en la calle Torre de les Maçanes, con un presupuesto de licitación de cerca de 1,4 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de seis meses.Tras la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, las empresas interesadas dispondrán de veinte días naturales para presentar sus ofertas.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López Galera, ha destacado que la aprobación de la licitación supone "un paso decisivo para que el centro de día deje de ser un proyecto sobre el papel y empiece a convertirse en una realidad. Ha sido un camino largo y complejo, pero nunca hemos renunciado al compromiso que adquirimos con nuestros vecinos y vecinas".

López ha recordado también que el Ayuntamiento ha mantenido siempre firme su voluntad de sacar adelante esta infraestructura, pese a la retirada de la financiación comprometida inicialmente por la Generalitat y a las dificultades administrativas que han marcado toda su tramitación.

De esta manera, el Ayuntamiento inicia oficialmente el procedimiento de contratación de las obras, después de que el pleno municipal aprobara el pasado mes de noviembre el proyecto de ejecución y la dotación presupuestaria necesaria para impulsar la actuación con recursos municipales propios. El contrato contempla la reforma integral del edificio para adecuarlo como centro de día para personas mayores dependientes, con una capacidad prevista para 50 plazas.

Atención especializada

El futuro servicio permitirá ampliar los recursos asistenciales del municipio y ofrecer atención especializada a personas mayores en situación de dependencia, favoreciendo su permanencia en el entorno familiar y mejorando la calidad de vida tanto de las personas usuarias como de sus familias.

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, María Teresa Carbonell, ha destacado el papel que desempeña Asociación de Alzheimer de Xixona y Comarca en la atención de las personas enfermas y de quienes las cuidan y ha asegurado que "la puesta en marcha del centro de día marcará un antes y un después para muchas familias de Xixona. Permitirá atender a más personas en unas instalaciones diseñadas específicamente para este servicio, mejorando las condiciones de atención tanto para las personas usuarias como para los profesionales que las acompañan cada día".

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Por otro lado, Carbonell ha recordado que el Ayuntamiento mantiene también el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la decisión de la Conselleria de Servicios Sociales de retirar la delegación de competencias y la financiación inicialmente prevista para esta actuación. El procedimiento continúa pendiente de resolución judicial, al considerar el Ayuntamiento que dicha decisión no se ajustó a la realidad administrativa del expediente ni a la vigencia del convenio suscrito entre ambas administraciones.