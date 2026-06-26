El PSOE de San Vicente lamenta que PP y Vox rechacen rebajar el recibo de la basura

El PSOE de San Vicente del Raspeig lamenta que el pleno municipal haya rechazado la propuesta socialista para rebajar el recibo de la basura entre 25 y 40 euros a los vecinos y vecinas del municipio. La iniciativa fue tumbada con los votos en contra del equipo de gobierno, formado por PP y Vox.

La portavoz del grupo municipal socialista, Asun París, ha mostrado su indignación ante una decisión que, según ha defendido, pretendía hacer la ordenanza "más justa, más coherente y más cercana a la realidad".

La propuesta del PSOE se basaba en el modelo aplicado en Alcoy, centrado en la correcta recogida separada de residuos. La actual Ordenanza Fiscal de San Vicente contempla una bonificación de hasta un 16% para quienes separan correctamente la fracción orgánica, reconociendo así el esfuerzo de reciclaje de la ciudadanía.

Sin embargo, el principal problema radica en que esta bonificación está vinculada a un sistema tecnológico de identificación que todavía no se ha implantado. Como consecuencia, los vecinos que ya separan sus residuos y utilizan el contenedor marrón no reciben la compensación prevista.

Una medida ya existente

En este sentido, París ha explicado que la moción no buscaba crear nuevas bonificaciones ni modificar el modelo de tasa, sino permitir que una medida ya existente pueda aplicarse de forma efectiva. "Nadie que recicle y ayude a mejorar San Vicente debería quedarse fuera de esta rebaja", ha señalado.

La edil socialista ha insistido en que la propuesta era "técnicamente viable" y ha acusado a PP y Vox de rechazarla por motivos partidistas. "Han votado en contra de una medida razonable y beneficiosa tanto para las familias como para el medio ambiente", ha afirmado, al tiempo que ha cuestionado por qué en otros municipios sí se aplica este modelo.

"Estamos pidiendo a la ciudadanía que recicle, que colabore y que contribuya a reducir costes, pero al mismo tiempo les decimos que no podemos aplicar la bonificación porque no está instalado el sistema definitivo", ha añadido.

Falta de apoyo

Desde el PSOE consideran que esta iniciativa debería haber contado con el respaldo de todos los grupos políticos, al tratarse de una medida que busca premiar a quienes ya están actuando de forma responsable. Además, han lamentado que la rebaja no pueda aplicarse hasta 2028.

París también ha recordado que la normativa que regula esta tasa es la misma en toda España, por lo que ha cuestionado que en municipios como Alcoy sí se hayan podido aplicar bonificaciones. "Si allí pueden firmar informes jurídicos, aquí también", ha señalado en respuesta a las críticas de Vox, que atribuían la tasa al Gobierno central.

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Por último, el grupo municipal socialista ha anunciado que continuará defendiendo medidas para reducir la carga económica de los vecinos y fomentar políticas ambientales eficaces. "La realidad es muy sencilla: el PSOE ha propuesto una fórmula para que quienes reciclan paguen menos por la basura. PP y Vox han votado en contra", ha concluido la portavoz.