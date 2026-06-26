¿Puede la sombra mejorar el tomate de Muchamiel? Un estudio busca la respuesta

Tres mallas de sombreo y varios sensores de temperatura y humedad son las herramientas con las que se quiere despejar una incógnita: cómo afecta la sombra al tomate de Muchamiel. La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Mutxamel ha contratado a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche para llevar a cabo un estudio que se ha iniciado esta campaña con el objetivo de mejorar la calidad del producto.

El ensayo compara el cultivo de matas sin sombreado con otras protegidas por tres tipos de malla, con un grado de sombra del 15 %, 35 % y 50 %. Una vez maduren los tomates, se analizarán parámetros como el color, el tamaño, la salinidad y otros indicadores relacionados con la calidad del fruto. Los resultados se presentarán en otoño, cuando concluya la investigación.

Uno de los sombrajes instalados en las matas de tomates. / PILAR CORTES

La concejala de Agricultura de Mutxamel, Lara Llorca, ha explicado que el estudio pretende "buscar las cualidades del tomate". Según señala, en campañas anteriores el sombreado afectaba al fruto y aparecían tonalidades amarillas que, aunque no suponían ningún problema para su consumo, lo hacían menos atractivo para el consumidor. "Queremos ver cómo el grado de sombra afecta a las propiedades organolépticas del producto, como el sabor, el aroma o la textura. Hay diferencias entre los distintos grados de sombra y el cultivo sin ella", ha afirmado.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, junto a la agricultora, Rosana Rodríguez. / PILAR CORTES

La agricultora Rosana Rodríguez ha asegurado que la recolección comenzó durante las Hogueras y que, a partir de ahora, el tomate irá llegando de forma progresiva a los supermercados y demás espacios. La campaña se prolongará, previsiblemente, hasta septiembre u octubre, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas. "De momento hemos controlado la tuta absoluta, que es una plaga. Es un tomate con una piel muy fina y un dulzor especial", señala. El precio ronda actualmente los cinco euros por kilo, frente a los cuatro euros del año pasado. Ha aumentado debido al aumento de los costes de producción y materiales como el abono, según Rodríguez.

Feria del tomate

Por su parte, el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha destacado el trabajo que hay detrás de este cultivo. "Estamos aquí quietos y ya notamos el calor; imaginemos lo que supone trabajar en el campo. Cuando hablamos de un producto de calidad también hay que valorar el esfuerzo que hay detrás y luchar para que se venda a un precio justo para que el productor obtenga el beneficio que merece", ha afirmado.

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Durante la presentación de la campaña también se dio a conocer la Feria del Tomate Muchamiel, que se celebrará los días 3 y 4 de julio en la plaza Sant Roc y los Jardines de Santa Elena, de 19:30 a 23:30 horas. El evento contará con catas, actividades infantiles y puestos de venta de producto de kilómetro cero.