Tres heridos, uno de ellos grave, tras un choque frontal en la N-332 en El Campello

Un accidente de tráfico registrado en la noche de ayer jueves, sobre las 23:30 horas, ha dejado tres personas heridas tras una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera N-332, en el kilómetro 121, a la altura de El Campello, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una unidad del SAMU y una unidad de SVB, según ha detallado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

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Los servicios sanitarios asistieron a tres personas heridas. Una mujer de 57 años y un hombre de 59 presentaban contusiones y fueron trasladados al Hospital de San Juan. Por su parte, una mujer de 28 años, que sufría politraumatismo, fue evacuada al Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa.