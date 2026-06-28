El bando de la cruz domina Agost

Agost celebró ayer sábado la Entrada Cristiana dentro de sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Pedro Apóstol, en un desfile marcado por el color, la música y la emoción. Al ritmo de pasodobles y marchas moras, las comparsas recorrieron las calles del municipio ante un numeroso público que llenó las sillas instaladas a lo largo del recorrido.

La comitiva arrancó a las 20 horas desde la avenida de Jijona y continuó por la avenida Virgen de la Paz y la avenida del Doctor Fleming.

El desfile lo abrió la comparsa de Contrabandistas, seguida por Bárbaros, Vizcaínos, Maseros, Moros Nuevos, Moros Negros y Moros Viejos, en una sucesión de escuadras que destacaron por su vistosidad y ambiente festero.

Tras la Entrada Cristiana, fue el turno del bando moro, que protagonizó una espectacular Embajada Mora. Con este acto, los moros tomaron simbólicamente el castillo de Agost, sumergiendo de nuevo al municipio en la esencia de sus fiestas patronales.

La jornada concluyó en la Plaza de España con una animada verbena popular, donde la música y el baile pusieron el broche final a un día lleno de tradición y convivencia.

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Las celebraciones continúan hoy domingo con una intensa programación. La jornada comenzará a primera hora con la tradicional Diana con arcabucería. Ya por la tarde, a partir de las 20:00 horas, se celebrará la esperada Entrada Mora, que seguirá el siguiente orden: Moros Nuevos, Moros Negros, Moros Viejos, Contrabandistas, Bárbaros, Vizcaínos y Maseros.