Las huestes moras toman Agost

Las huestes moras han tomado este domingo el protagonismo en Agost con una imponente Entrada Mora que recorrió las principales avenidas de la localidad. Al caer la tarde, el desfile arrancó desde la avenida de Jijona y continuó por la avenida Virgen de la Paz y la avenida del Doctor Fleming, congregando a numeroso público.

Tras la celebración de la Entrada Cristiana el sábado, era el turno del bando de la media luna. Abrió el desfile la comparsa de Moros Nuevos, seguido por los Moros Negros y Moros Viejos. Posteriormente, volvieron a desfilar las comparsas del bando cristiano: Contrabandistas, Bárbaros, Vizcaínos y Maseros.

El dominio moro, sin embargo, había comenzado ya la noche del sábado tras la Embajada Mora. Como marca la tradición, este poder apenas se prolongó durante 24 horas. Ya en la noche de ayer, tras la Entrada, los embajadores cristiano y moro volvieron a parlamentar antes de escenificar el enfrentamiento entre ambos bandos, que devolvió el control al bando de la cruz.

Lunes

Para este lunes, festividad de San Pedro Apóstol, la jornada festiva arrancará con la Ofrenda de Flores al patrón. A mediodía tendrá lugar una mascletà en la Plaza de España. La parte más solemne llegará por la tarde con la procesión, prevista a las 20:30 horas, en la que este año la imagen del santo será portada por la comparsa de Moros Nuevos.

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Como colofón, la Embajada Humorística pondrá el toque distendido antes del castillo de fuegos artificiales, que iluminará la avenida Virgen de la Paz a cargo de la pirotecnia Hermanos Sirvent.