El PSOE recurre la venta de la polémica parcela de VPP de Sant Joan: "Es un premio a una empresa sancionada"

La venta de una parcela de VPP en Sant Joan d'Alacant envuelta en la polémica no ha escrito el último capítulo. El PSOE ha presentado un recurso para intentar frenar que el Ayuntamiento siga adelante con la venta de un solar público de Nou Nazareth a la empresa que el Consell sancionó por comercializar viviendas protegidas antes de tener permiso para hacerlo.

Para los socialistas, el caso es "especialmente grave" porque no se trata de una operación privada cualquiera, sino de suelo público destinado a vivienda protegida, en un contexto en el que el acceso a una casa se ha convertido en una de las principales preocupaciones de jóvenes y familias.

El recurso del grupo municipal socialista se dirige contra el decreto del alcalde, Santiago Román, por el que levanta la suspensión del procedimiento y permite continuar con la formalización de la venta de la parcela municipal a Promored Velilla. Una decisión que, según explica en un comunicado el PSOE, se adopta "sin haber dado explicaciones suficientes, sin responder a las dudas planteadas por la oposición y sin valorar las consecuencias" de que la empresa adjudicataria haya sido sancionada por una infracción muy grave.

"Esto no va contra la vivienda protegida, todo lo contrario. Va de defender que la vivienda protegida se haga bien, con garantías, sin irregularidades y sin poner en riesgo el patrimonio público de Sant Joan", ha señalado la portavoz socialista, Esther Donate, que ha lanzado una pregunta directa al alcalde: "¿Cómo puede confiar en que una empresa sancionada gravemente vuelva a comercializar las VPP de Sant Joan?".

El origen del problema está en las actuaciones detectadas antes de que se formalizara definitivamente la venta del suelo municipal. Según consta en el expediente, la empresa habría realizado publicidad, promoción, captación de reservas y cobro de cantidades económicas a personas interesadas, con reservas de 1.750 euros, sin contar con la autorización necesaria para comercializar viviendas protegidas. Además, la promoción llegó a presentarse como adecuada para segunda residencia, algo que el PSOE considera incompatible con la finalidad social de una VPO.

Urbanización en Nou Nazareth que proyecta la empresa que compró el solar / INFORMACIÓN

Estos hechos llevaron al propio Ayuntamiento a suspender el procedimiento en febrero. Sin embargo, tras la resolución del expediente sancionador por parte de la Generalitat Valenciana, que declaró como muy grave la actuación de la comercializadora, el gobierno del PP ha decidido levantar la suspensión y continuar adelante con la venta. "Que la empresa haya sido sancionada no cierra el problema, lo confirma. Ahora es el Ayuntamiento quien debe valorar si esos hechos afectan a la adjudicación, a la venta del suelo público y a la confianza que merece una empresa que podría acabar gestionando una promoción de vivienda protegida en Sant Joan", ha afirmado Donate.

"¿Qué hay que ocultar?"

El PSOE recuerda además que siguen sin contestarse las más de 30 preguntas formuladas en el pleno extraordinario sobre Nou Nazareth. Han pasado dos meses y, según denuncian los socialistas, el gobierno local no ha dado ni una sola respuesta concreta sobre las reservas, las personas afectadas, las condiciones de acceso, el papel de la empresa, la protección de los vecinos de Sant Joan o las consecuencias de la sanción. "¿Por qué no contestan? ¿Qué tienen que ocultar?", ha preguntado la portavoz socialista.

Donate también ha recordado que hay personas que entregaron 1.750 euros y que siguen sin saber qué va a pasar con su dinero, con sus viviendas ni con el procedimiento. "No tienen respuestas de la empresa, pero tampoco del alcalde", ha denunciado.

Para el PSOE, además, los vecinos y vecinas de Sant Joan "quedan olvidados en los pliegos" porque las condiciones reales del procedimiento no garantizan una prioridad clara para la ciudadanía del municipio y todo queda fiado a "pactos o compromisos verbales del alcalde".

El alcalde hace unas semanas anunció que no rompía con la promotora, como le insistía la oposición, por motivos de interés público, ya que la mercantil presentó la mejor oferta en el proceso de subasta. "¿Qué prefieren, tener una parcela con caracoles y matojos o viviendas de protección pública?", aseguró el regidor en un pleno.

El Ayuntamiento sacó a subasta el pasado octubre la parcela en Nou Nazareth destinada exclusivamente a la construcción de 130 VPP y locales comerciales. El solar, de propiedad municipal, tenía un precio de salida de 4.074.138 euros (más IVA) y pujaron por ella cuatro mercantiles.

Parcela de Nou Nazareth donde se prevé la construcción de 130 viviendas protegidas / Héctor Fuentes

La mesa de contratación, reunida en noviembre, tras valorar las ofertas, propuso adjudicar el solar a la madrileña Promored Velilla, que ofrecía el precio más alto de las cuatro: 4.824.139 euros. La mercantil hizo un primer pago del 35 %, pero faltaba por abonar al Ayuntamiento el 65% restante y en ese intervalo es cuando se destapó la presunta comercialización irregular.

Para los socialistas, la decisión de Román de levantar la suspensión "solo puede entenderse por la necesidad del PP" de ingresar cerca de cinco millones de euros con la venta de la parcela destinados a mejoras en el municipio. "Es muy triste que un alcalde utilice el patrimonio de todos los vecinos y vecinas de Sant Joan para cuadrar sus cuentas y preparar su precampaña, aunque eso suponga seguir adelante con una empresa sancionada por una irregularidad muy grave", ha señalado Donate.

El dinero de la venta

La portavoz socialista también ha anticipado que Román "intentará justificar la operación" diciendo que con ese dinero se podrán hacer inversiones en Sant Joan, como ya anunció hace dos semanas. Así, 541.837 euros de los 4,8 millones de la venta de la parcela serán para el asfaltado de una treintena de calles y avenidas del municipio, situadas tanto en el centro urbano como en el extrarradio.

Sin embargo, Donate ha respondido que el interés general "no se defiende vendiendo suelo público a una empresa sancionada y dejando sin respuestas a los vecinos afectados". Para la portavoz del PSOE, "hay muchas formas de gestionar un presupuesto municipal sin poner en riesgo el patrimonio de Sant Joan ni premiar a una empresa sancionada por comercialización irregular".

El recurso del PSOE pide, en resumen, que el Ayuntamiento dé marcha atrás y no siga adelante con la venta de la parcela mientras no se aclare todo lo ocurrido. Los socialistas solicitan que se mantenga paralizado el procedimiento, que se revise la adjudicación realizada a Promored Velilla I S.L.U. y que el Ayuntamiento renuncie a formalizar la venta "si se confirma que continuar con esta operación perjudica el interés público" de Sant Joan.