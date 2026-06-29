San Vicente remarca quién puede usar los despachos de los grupos políticos en el Ayuntamiento... y no ha contentado

Polémica en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a cuenta del uso que hacen los grupos políticos municipales de los despachos en la casa consistorial. El alcalde, Pachi Pascual, ha establecido unas normas de acceso y utilización que han desatado las críticas de Esquerra Unida, que lo consideran una "mordaza".

Todo viene a cuenta de que decenas de vecinos acuden semanalmente al despacho de la coalición EU-Podem para informarse sobre cuestiones locales, como ayudas para el alquiler o servicios sociales o acceso a la vivienda, así como para trasladar sus quejas.

Esquerra Unida defiende que tiene una "intensa actividad" y los concejales mantienen "constantes reuniones" fuera de las dependencias municipales con el tejido asociativo, por lo que son compañeros y compañeras militantes del partido quienes, de forma totalmente voluntaria, atienden y escuchan a la ciudadanía.

Pero el alcalde, en el manual de instrucciones que ha remitido a todos los partidos, recuerda que el uso de los despachos debe limitarse a los concejales y personal eventual asignado al grupo. "El acceso y uso del despacho por personas ajenas al grupo municipal, como miembros del partido político que no ostentan la condición de concejales, sin que ningún miembro del grupo político se encuentre presente, puede considerarse indebido", dice el texto.

En él se incide en que en esos espacios hay numerosa documentación y se puede acceder a diversa información de carácter reservado que se pone a disposición de los concejales para el ejercicio de sus funciones corporativas, de la que tienen el deber legal de reserva.

Reuniones en plenos

Por ello, en las normas se recoge que el acceso a los despachos se efectuará siempre en el horario en que se encuentre abierto el Ayuntamiento y no se permitirán reuniones o sesiones de trabajo con ciudadanos o asociaciones coincidiendo con sesiones del pleno o de la junta de gobierno.

Las llaves de acceso a los despachos se encuentran depositadas y custodiadas por el personal municipal responsable de los accesos a las diferentes dependencias municipales, solo podrán ser entregadas a los concejales miembros del grupo político municipal o personal eventual y no se permite que terceras personas ajenas al Ayuntamiento dispongan de llaves de los despachos.

Por último, la utilización del despacho y de los medios materiales disponibles está limitada a los concejales que integran el grupo político y su personal eventual de apoyo, sin que en ningún caso puedan acceder al despacho terceras personas ajenas al Ayuntamiento sin que se encuentre presente algún concejal miembro del grupo o personal eventual asignado al mismo.

Entrada al despacho de EU-Podem / INFORMACIÓN

EU califica de "ataque a la participación" la nueva instrucción y recalca al alcalde que el Ayuntamiento "no es su cortijo", al tiempo que le recuerda que el Ayuntamiento no da asignación económica a los grupos y que el personal voluntario dispone de sus ordenadores portátiles e impresora.

Para la formación, se trata de unas normas "restrictivas" y una medida que busca, a su juicio, "poner trabas a la fiscalización y obstaculizar la atención directa a la ciudadanía; la labor de proximidad, por lo visto, incomoda profundamente al alcalde".

Medidas legales

EU, por último, subraya que el Reglamento Orgánico Municipal "no dice nada" al respecto y el alcalde "confunde la titularidad pública de los espacios con un control cortijero", por lo que anuncia que no va a permitir que "se censure" su labor de oposición "ni se cierre la puerta" a los problemas de los sanvicenteros, por lo que estudiará las medidas políticas y legales oportunas "frente a esta restrictiva instrucción".

El primer edil, por su parte, ha indicado que han actuado tras recibir quejas en los últimos meses al respecto y no ha dejado lugar a dudas: "Las personas ajenas al grupo municipal no pueden hacer uso del despacho, cada partido político tiene su sede". Pascual, visiblemente molesto tras conocer las críticas de EU, ha recalcado a este diario que no puede tener la llave "nadie" que no sea de un grupo municipal.