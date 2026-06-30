Aigües pasa al ataque contra la ampliación del vertedero de El Campello: "El mal olor no es un hecho puntual"

El Ayuntamiento de Aigües continúa dando pasos para mostrar su rechazo a la ampliación de la planta de basuras de El Campello, que está situada a menos de dos kilómetros del pequeño municipio del interior de la comarca de L'Alacantí.

Así, ha decidido acometer una batería de medidas ante la falta de respuesta a los escritos, solicitudes de información y comunicaciones oficiales que ha remitido en los últimos meses al Consorcio Mare, propietario de las instalaciones, y al Consell.

En primer lugar, va a presentar un recurso de amparo ante el Síndic de Greuges tras el silencio por parte de distintas administraciones públicas en un contexto de continuas quejas de vecinos por malos olores procedentes de la planta.

Por otra parte, el gabinete jurídico municipal está preparando la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de considerar a Aigües como municipio no afectado por las emisiones del vertedero, una calificación que este Ayuntamiento "considera injustificada y que no responde a la preocupación existente ni a la necesidad de proteger a nuestra población".

Además, el Ayuntamiento se encuentra en contacto con una empresa especializada para la adquisición e instalación de equipos de monitorización de la calidad del aire. Estos dispositivos permitirán realizar un seguimiento continuo, permanente y en tiempo real de la situación ambiental en diferentes puntos del término municipal, con el objetivo de disponer de datos objetivos, rigurosos e independientes.

Consultoría

En cuarto lugar, ha iniciado el contacto con la consultoría ambiental de la Universidad de Alicante para llevar a cabo un estudio técnico que analice la información obtenida por los equipos de monitorización y determine con claridad la situación ambiental del municipio. Este informe servirá como base científica para adoptar las decisiones que sean necesarias y trasladar sus conclusiones a las administraciones competentes.

El Ayuntamiento asegura que seguirá actuando con "total transparencia, rigor y firmeza" porque su prioridad es proteger la salud de los vecinos, defender los intereses del municipio y exigir las garantías necesarias para que cualquier decisión "se base en datos objetivos y en el principio de máxima protección de la ciudadanía".

El alcalde, el socialista Emilio Solbes, deja claro que no representa al PSOE sino a los vecinos del pueblo. "Esto no va de partidos, aquí nos huele a todos por igual, a los vecinos de todos los colores políticos".

El regidor asegura que el presidente del Consorcio Mare, José Ramón González de Zárare, defiende los interes económicos de los 52 municipios de la Marina Alta y Baixa que llevan sus basuras a la planta de El Campello "y nosotros defendemos a nuestros 1.200 vecinos".

Solbes, que subraya que tiene una carpeta "llena de quejas" de residentes por los malos olores que dicen desprende el vertedero y llega al pueblo, no está en contra del Consorcio, "pero hay un problema y no se puede obviar, el mal olor no es un hecho puntual".

Vida útil

En el municipio se constituyó hace unos meses la Plataforma Independiente de Aigües (PIA) de afectados por el vertedero de El Campello, cuya gran demanda es que el Consell no apruebe la ampliación de la planta, un proyecto que está en fase de exposición pública.

La instalación lleva funcionando desde hace casi dos décadas y su vida útil está próxima a agotarse. La empresa FCC, que gestiona el complejo, solicitó a la Conselleria de Medio Ambiente el aumento en superficie del vertedero de rechazos.

El nuevo vaso de vertido al norte, este y oeste del vertedero actual, ocupa 5,8 hectáreas y una superficie total de celda de 70.972 metros cuadrados para albergar hasta 1,72 millones de metros cúbicos de residuos, según consta en el expediente.