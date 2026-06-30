El Campello ofrece gratis a los jóvenes aprender a ser youtuber y barranquismo acuático

Se acabó el curso y llega el periodo de vacaciones para los jóvenes. La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Campello ha programado tres actividades gratuitas para colaborar en la ocupación de ese tiempo libre.

La primera de ellas es un curso de youtuber, que se impartirá del 27 al 30 de julio para jóvenes de 12 a 30 años, que lees adentrarán en la creación de contenido para redes sociales, grabar, editar y publicar sus vídeos como un auténtico creador de contenido.

Se trata de un curso práctico donde aprenderán a crear las claves para crear un canal con personalidad propia y producir vídeos de calidad de forma creativa y responsable. Diseñar la identidad visual de su canal, crear intros y elementos gráficos atractivos, preparar guiones y mejorar tu comunicación ante la cámara, configurar y gestionar un canal de YouTube de forma segura, editar vídeos añadiendo efectos, música, textos y transiciones, publicar contenidos con una imagen profesional y mucho más es el contenido del curso.

La actividad será del 27 al 30 de julio de 10:00 a 13:30 horas en la Casa de Cultura. Se ofertan 14 plazas y tendrán acceso prioritario los solicitantes que dispongan de tarjeta SIJ.

Inscripciones

El plazo para inscribirse ya está abierto, y se podrá gestionar hasta el 17 de julio en el enlace https://elcampellojove.es/curso-de-youtuber/ . Se puede hacer de forma presencial, en el Registro General del Ayuntamiento, o telemáticamente, por sede electrónica, instancia general con certificado o firma digital. En caso de menores de edad, deberá hacer la solicitud su representante legal.

En caso de que hubiese más solicitantes que plazas disponibles, se realizará un sorteo entre los solicitantes. El listado definitivo y la lista de espera se publicará en la web www.elcampellojoven.es entre los días 22 y 23 de julio.

Cursos y actividades que ofrece el Ayuntamiento de El Campello / INFORMACIÓN

Otra de las actividades que propone el departamento de Juventud es un campus tecnológico, del 3 al 7 de agosto, en este caso para quince jóvenes de 12 a 18 años, de 10:00 a 13:30 horas y también en la Casa de Cultura.

El contenido del curso se centra en robótica y electrónica básica, programación y diseño de videojuegos, impresión 3D y un proyecto final. El plazo de inscripción ya está abierto y la publicación del listado definitivo y lista de espera será entre el 27 y el 28 de julio, en esta ocasión en el enlace https://elcampellojove.es/vive-un-verano-de-innovacion-en-nuestro-nuevo-campus-tecnologico/

Paraje natural

La tercera propuesta es de contacto directo con la naturaleza, con una jornada de barranquismo acuático programada para el 3 de septiembre, limitada a jóvenes de 16 a 30 años, por espacio de varias horas, concretamente de 9:00 a 17:30 horas aproximadamente. El plazo de inscripción se abrirá próximamente.

La actividad se desarrollará en el Barranco Gorgo (Aina, Valencia), y se ofertan 30 plazas. Los participantes serán trasladados hasta el paraje en autobús, y el único requisito que se exige es saber nadar, pues se trata de superar un cañón acuático de nivel principiante con fácil acceso y regreso.

Una vez equipados, el grupo tomará un sendero que los llevará gradualmente hasta el lecho del río, que al principio es bastante abierto. Después de unos 400 metros, llegarán a la sección más estrecha del cañón y aproximadamente 100 metros más adelante a la cabecera. Durante la actividad se realizan varios rápeles (6 en total) técnicamente fáciles de superar y generalmente cortos, de unos 5-6 metros, excepto el último, que será un rápel de 12 metros.