La poza natural de Xixona con un salto de agua reabre tras seis veranos de espera

Una joya de la naturaleza de la que ya se puede disfrutar en Xixona. El Ayuntamiento reabre el acceso al paraje natural de El Salt una vez han finalizado las obras de mejora y seguridad que se han llevado a cabo en este entorno, cerrado al público desde 2020 debido al riesgo de desprendimientos detectado en los taludes que rodean el acceso al paraje.

Los trabajos han consistido principalmente en la estabilización de los taludes mediante la colocación de mallas de contención para evitar la caída de rocas y mejorar la seguridad de los usuarios. Además, se ha acondicionado la bajada desde el camino, mejorando e igualando con hormigón la altura de los más de 120 escalones que conducen hasta la poza y reforzando los muretes laterales para facilitar un acceso más seguro y cómodo.

El concejal de Medio Ambiente, Cristian Sirvent, ha destacado que la finalización de las obras supone una "muy buena noticia" para Xixona porque El Salt es uno de los parajes "más queridos por los vecinos y vecinas y un espacio natural de gran valor paisajístico y medioambiental".

El derrumbe registrado en El Salt en el talud de la izquierda mantuvo cerrado este emblemático paraje natural de Xixona. | INFORMACIÓN / j. a. rico

El Salt cuenta con una poza natural y un salto de agua procedente del río de la Torre, lo que lo convierte en uno de los rincones más singulares del término municipal. La actuación ha requerido una importante planificación técnica debido a la complejidad del terreno. Antes de redactar el proyecto, el Ayuntamiento encargó un estudio geológico para analizar la estabilidad de la zona y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del paraje.

Enormes grúas

Posteriormente, y una vez adjudicadas las obras, la dirección facultativa solicitó revisar nuevamente el proyecto al detectarse nuevos movimientos del terreno, lo que obligó a introducir ajustes y provocó un retraso en la ejecución de los trabajos. La intervención ha requerido además el uso de grandes grúas para el traslado de materiales y la actuación de operarios especializados que han trabajado en altura sujetos mediante arneses.

"El objetivo ha sido recuperar el acceso con todas las garantías posibles, pero también recordar que estamos ante un entorno natural que necesita respeto y cuidado. El Salt es un espacio único que debemos disfrutar sin poner en riesgo aquello que lo hace especial", ha señalado Cristian Sirvent.

Respeto

El concejal ha insistido en que la reapertura debe ir acompañada de un uso responsable del entorno. "Queremos que la gente pueda volver a disfrutar de El Salt, pero siempre desde el respeto. Es fundamental no dejar residuos, no alterar la vegetación, no molestar a la fauna y seguir las indicaciones de seguridad. La mejor forma de disfrutar de este paraje es cuidarlo", ha afirmado.

Además de las actuaciones de seguridad, el Ayuntamiento ha aprovechado la intervención para mejorar los servicios y equipamientos del paraje. Se ha ampliado la pequeña zona de picnic con nuevo mobiliario, se han renovado los paneles informativos para dar a conocer la biodiversidad del entorno, con información sobre la flora y la fauna autóctonas, y se ha actualizado la señalética del paraje.

Asimismo, el consistorio prevé ampliar las zonas de sombra y actuar próximamente sobre el camino de acceso desde la zona del cementerio para seguir mejorando las condiciones de uso y disfrute de este espacio natural. El Consistorio recomienda acceder al paraje a pie y respetar en todo momento las indicaciones existentes para favorecer la seguridad y la conservación del entorno.