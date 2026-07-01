El mapa de espacios climáticos que no hay que perder en Sant Joan para combatir las olas de calor

Apenas ha comenzado el verano y España se encamina a su segunda ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de la llegada de "un episodio de temperaturas muy altas", con máximas de hasta 44 grados en varios puntos del país.

Se trata de una amenaza creciente para la salud pública, especialmente en entornos urbanos donde el efecto isla de calor amplifica las temperaturas extremas. Con el objetivo de mitigar los impactos del calor en la población, las concejalías de Imagen Urbana y Sanidad del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant lanzan una serie de propuestas sobre hábitos, actividades e itinerarios al aire libre para que la ciudadanía pueda encontrar refugio en medio de un ambiente tan hostil, con el mercurio elevando el termómetro.

Son varios los caminos para desplazarse a lugares concretos o, sencillamente, para pasear en horas con mayor confort climático. Es recomendable buscar siempre el más fresco para llegar a los destinos, que no necesariamente ha de ser el más corto o directo.

Por todo ello, estas serían algunas alternativas recomendadas:

Las avenidas de la Rambla y Jaume I suponen un eje de distribución de casi todos los itinerarios.

Para acceder al Centro de Mayores, se recomienda utilizar el itinerario que discurre por detrás de la iglesia, hacia la Calle Colón, atravesando por las sombras de los Jardines Municipales de Manzaneta y la Concepción.

Para acceder a la Biblioteca-Archivo se recomienda caminar por la Calle Cervantes, hasta la calle Carmelo Dávila y seguir por el Parque de Pedro José.

Para acceder a la Casa de Cultura y la Plaça Josep Carreras, se recomienda caminar por las sombras de las moreras de la Calle del Mar.

Para acceder al Centro de Salud, se recomienda por las calles Ramón Campoamor o Severo Ochoa, a la sombra de los edificios, y cruzar por el Parque Doctor Rico.

Por último, otras dos zonas con abundante arbolado y, por tanto, con buena sombra: la calle Pintor Velázquez y la avenida de Benidorm.

Mapa de espacios climaticos de Sant Joan / INFORMACIÓN

Como ya sabemos -y cada vez estamos más acostumbrados a sufrir-, una ola de calor es un periodo de varios días consecutivos con temperaturas anormalmente elevadas, que pueden suponer un riesgo para la salud de la ciudadanía.

Mareos

El calor intenso dificulta que el cuerpo mantenga una temperatura adecuada y puede causar deshidratación, fatiga, mareos, golpes de calor y el empeoramiento de algunas enfermedades. Por este motivo, el Ayuntamiento hace hincapié en la importancia de conocer y seguir las recomendaciones de prevención para reducir sus efectos y proteger especialmente a las personas más vulnerables, como son los mayores, niños, los grupos sociales con menores ingresos y personas con problemas de salud, enfermedades crónicas o discapacidad.

Una de las principales novedades de las que dispone Sant Joan para paliar el calor son la red de fuentes de agua refrigerada distribuidas por todo el municipio. Si el verano pasado ya funcionaban tres fuentes, desde hace unas semanas son ocho los surtidores de agua potable refrigerada, facilitadas por Aguas de Alicante.

Los ocho surtidores

Estas fuentes están situadas en la Plaza de España; en la zona de juegos infantiles de los Jardines del Maestro Guillermo Ivorra (detrás de la iglesia); en la plaza de la Constitución; en la zona deportiva del Parque Pedro José (frente a la biblioteca); en la zona de aparatos biosaludables y juegos infantiles de la Plaça Josep Carreras; en una de las zonas verdes de Nou Nazareth (junto a la zona deportiva formada por el pumptrack y las pistas); en la zona de juegos infantiles de L’Alqueria (frente al nuevo IES Luis García Berlanga); y en el polideportivo municipal.

Fuente de agua refrigerada en Sant Joan / INFORMACIÓN

Además de estas fuentes con agua refrigerada, el parque municipal dispone de fuente de agua potable y de un géiser que refresca el ambiente, y en la plaza Maisonnave funcionan los surtidores con agua, convertidos en un buen aliado para combatir el calor, sobre todos entre los menores.

Las principales recomendaciones se basan en beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed; evitar actividades físicas intensas en las horas de mayor calor (entre las 12:00 y las 18:00 horas); permanecer en lugares frescos y ventilados; utilizar ropa ligera, de colores claros; y aplicarse protección solar. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad o deshidratación, se debe buscar atención médica y refrescar el cuerpo de inmediato.