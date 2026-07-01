El Campello ya tiene piscina: del "estamos muy contentos" al "ya era hora"

Dieciséis años después de que se pusiese la primera piedra y diez desde que finalizaron las obras, la piscina de El Campello ha recibido a sus primeros usuarios. El complejo deportivo ha abierto este miércoles sus puertas al público, y ha sido madrugador, a las 6:30 horas, como si no quisiese aguantar más tras la larga espera.

Las instalaciones de 6.000 metros cuadrados ofrecen un extenso número de actividades deportivas dirigidas e impartidas por personal especializado en un horario ya definido: de lunes a viernes de 6:30 a 22:30 horas, los sábados de 8:00 a 21:00 horas y los domingos de 8:00 a 14:00 horas.

El complejo está dotado, además de dos pistas de tenis, seis de pádel y una pista polideportiva que admite la práctica de varias disciplinas deportivas. Los responsables del centro Nexafit tienen previsto convertir una de las pistas de tenis en cuatro de pickleball, una nueva disciplina deportiva de palas o deporte de raqueta que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa que se impone con fuerza en todo el mundo.

Mil personas han formalizado ya su matrícula desde que se abrió el plazo de inscripciones hace unas semanas. Las primeras opiniones, recogidas a la salida, coinciden en dos puntos principales: el precio y que al fin está en marcha. "Estamos muy contentos, da un servicio que no teníamos y que llevamos esperando mucho tiempo", afirman dos mujeres.

Un matrimonio, por su parte, explica que se han dado de baja del gimnasio al que iban en la playa de San Juan y se han apuntado "sin dudarlo" al de El Campello. "Ya no tenemos que ir hasta allí y el precio nos sale más barato los dos juntos que uno solo en el otro sitio, todo son ventajas", destaca.

Una de las máquinas / INFORMACIÓN

Otro grupo de jubilados recuerda que llevaban "muchos años" aguardando el momento para poder bañarse en la piscina, "ya era hora, casi no la estrenamos", pero "ha ido todo muy bien y nos han atendido y explicado todo muy bien".

Jubilados

También ha habido quien tiene la duda de si habrá "máquinas suficientes para tanta gente" cuando esté plenamente operativo y quien no estaba de acuerdo en que a la entrada tuviese que llevar el móvil para introducir el código QR, una medida de la que están exentos, eso sí, los jubilados, que llevan solo una pulsera.

Precisamente, la empresa gestora ha pedido comprensión a los usuarios y su colaboración. "Es normal que al principio se detecte algún fallo, que resolveremos en el momento que tengamos conocimiento para que todo funcione como deseamos todos", reconoce el director, Rubén Gallardo, que añade que es "mucho personal implicado, y el objetivo es que la coordinación sea perfecta".

En lo que se refiere al impacto social y educativo de las instalaciones, se garantiza el uso gratuito de algunas calles de la piscina para las Escuelas Municipales, colegios públicos e institutos, además de 541 pases gratuitos para servicios sociales.

El martes, mientras decenas de personas esperaban su turno para tramitar su inscripción personal o familiar, las autoridades municipales recorrieron las instalaciones guiadas por el director del complejo y parte del personal, y pudieron comprobar la maquinaria dispuesta ya en las salas de ejercicios y actividades, a las que operarios y personal contratado daban sus últimos retoques para recibir este miércoles a los primeros y madrugadores usuarios.

El alcalde y concejales, en el complejo / INFORMACIÓN

La delegación estuvo encabezada por el alcalde, Juanjo Berenguer, y los concejales Lourdes Llopis, Cristian Palomares, Marcos Martínez, Raquel Marín, Yeray Hernández, Laia García, Cristina Boix y Paco Toni Palomares. La comitiva recorrió vestuarios (masculinos, femeninos y unisex), duchas de contraste, zona cardiovascular, zona de peso libre, Studio Cycling, los dos amplios estudios para actividades dirigidas de disciplinas de Les Mills (Body Combat, Body Pump y Body Balance), la piscina, el jacuzzi de grandes dimensiones con hidromasaje, salas de tonificación, sauna, gimnasio, aseos, solárium, y salas de ciclo y fitness.

La máquina "mágica"

Una de las máquinas que los responsables del centro califican de "la joya de la corona" es la que, bajo supervisión técnica y de fácil manejo, informa de la condición física del usuario, aportando datos de cuerpo, movilidad, equilibrio, mente o fuerza. El llamado Wellness Age o Edad de bienestar revela si el cuerpo envejece más rápido o más lento que la edad real, ayudando a mejorar salud, condición física y calidad de vida.

Se trata de una métrica diseñada para evaluar cómo funciona realmente el cuerpo y la mente en comparación con otras personas de la misma edad, ofreciendo una visión más precisa de la salud integral. Funciona como una fotografía detallada del estado físico y mental de una persona cuyo objetivo es determinar si el cuerpo está funcionando como el de alguien más joven, igual o mayor que su edad cronológica.

Una de las máquinas del complejo / INFORMACIÓN

El complejo deportivo con piscina cubierta, situado en la calle Francesc Xavier Balmis, ha tenido que superar un sinfín de contratiempos administrativos y hasta jurídicos y hasta tres adjudicaciones de gestión, dos de ellas frustradas, hasta que el pasado marzo se aprobó en el pleno municipal el contrato definitivo a favor de la firma almeriense Ego Sport Center, que ha agilizado varios meses todos los trabajos para que las instalaciones abrieran este mes de julio.

Las obras del complejo arrancaron en 2010 y finalizaron en 2016, mientras que las pistas anexas terminaron en 2017. Poco después llegaron los problemas, que han afectado a tres mandatos municipales, comandados por Juanjo Berenguer (PP), y Benjamí Soler (Compromís). En 2019, el primer concurso para licitar la gestión quedó desierto, al estimar el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales los recursos de dos empresas que quedaron excluidas del proceso.

Viabilidad

Tras varios años, salió de nuevo a concurso y el pleno aprobó la adjudicación por un plazo de 14 años a Ego Sport Center, S.L. Pero, un mes después, Arena Alicante S.A. acudió al Tribunal de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, instando a que anulase la adjudicación del contrato al cuestionar la viabilidad económica de la propuesta, alegando que la ganadora había presentado una oferta a la baja.

El organismo aceptó el recurso, anuló el acuerdo de adjudicación y acordó retrotraer el proceso al momento de presentar documentación aclaratoria. Una vez realizado ese proceso, volvió a pasar por el pleno, el pasado marzo, donde se aprobó de nuevo la adjudicación a Ego Sport Center, con el respaldo de los concejales de PP, PSOE y Vox, las abstenciones de Compromís, Per El Campello y los dos concejales no adscritos, y el voto en contra de Esquerra Unida- Podem.

La propuesta de la Mesa de Contratación, validada por informes técnicos y jurídicos, garantiza una gestión "a riesgo y ventura" de la adjudicataria, lo que supone que el Ayuntamiento no abonará contraprestación económica alguna por el servicio.