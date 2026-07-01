Igualdad
San Vicente lanza un plan para blindar la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años
Corresponsables incluye campamentos y programas de cuidado y ocio para niños, niñas y adolescentes
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig pondrá en marcha por primera vez el llamado plan Corresponsables, un programa municipal dirigido a favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las familias con menores de hasta 16 años mediante un sistema integral de cuidados profesionales basado en la corresponsabilidad y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
El programa comenzará esta misma semana con la apertura del plazo de preinscripción para la primera de las actividades: el campamento urbano de verano, que se desarrollará del 20 al 31 de julio en el centro de recursos juveniles Los Molinos, de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 13:30 horas. La iniciativa ofrecerá 50 plazas dirigidas a niños y niñas de entre 12 y 14 años.
A partir de septiembre arrancarán dos de los servicios permanentes del plan. Por un lado, Concilia-Finde, un servicio de cuidado profesional para menores de 4 a 16 años que funcionará los sábados por la mañana, de 9:00 a 13:00 horas. Por otro, Recapacita, un programa de ocio educativo destinado a adolescentes de entre 13 y 16 años, que se desarrollará tres tardes a la semana durante el curso escolar.
Inscripción
La programación se completará con los talleres de Navidad y con la iniciativa Impulso a las masculinidades igualitarias, que incluirá acciones de sensibilización para fomentar el papel del hombre como cuidador. Toda la información y los procesos de inscripción estarán disponibles en los canales oficiales del Ayuntamiento.
El alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, y la concejala de Derechos Sociales, Mariela Torrregrosa, han presentado esta nueva iniciativa, que han definido como un avance decisivo en las políticas municipales de bienestar e igualdad.
Equilibrio
El primer edil ha mantenido que Corresponsables persigue una meta y clara: iniciar el camino para garantizar que el cuidado sea un derecho universal y, especialmente, beneficiar a las familias en situación de vulnerabilidad. Pascual ha explicado que los nuevos servicios forman parte de un plan de actuación integral "que busca transformar el día a día de la ciudadanía mediante políticas que faciliten la conciliación y una gestión más equilibrada del tiempo desde un enfoque de corresponsabilidad real entre mujeres y hombres".
Por su parte, la concejala de Derechos Sociales ha destacado que se trata de un plan "estratégico y transformador" que contará con un presupuesto cercano a los 100.000 euros, financiado por el Ministerio de Igualdad y la Generalitat Valenciana. Torregrosa ha subrayado que estas actuaciones tienen como eje central la corresponsabilidad y la conciliación, pero también representan una apuesta "decidida por promover un cambio social y cultural a través de distintas iniciativas".
Torregrosa ha incidido en que estas iniciativas "no solo ayudan a madres y padres a conciliar su vida familiar y laboral, sino que también educan en valores, generan empleo de calidad y contribuyen a construir una red municipal de cuidados más justa e igualitaria".
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