San Vicente lanza un plan para blindar la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig pondrá en marcha por primera vez el llamado plan Corresponsables, un programa municipal dirigido a favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las familias con menores de hasta 16 años mediante un sistema integral de cuidados profesionales basado en la corresponsabilidad y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El programa comenzará esta misma semana con la apertura del plazo de preinscripción para la primera de las actividades: el campamento urbano de verano, que se desarrollará del 20 al 31 de julio en el centro de recursos juveniles Los Molinos, de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 13:30 horas. La iniciativa ofrecerá 50 plazas dirigidas a niños y niñas de entre 12 y 14 años.

A partir de septiembre arrancarán dos de los servicios permanentes del plan. Por un lado, Concilia-Finde, un servicio de cuidado profesional para menores de 4 a 16 años que funcionará los sábados por la mañana, de 9:00 a 13:00 horas. Por otro, Recapacita, un programa de ocio educativo destinado a adolescentes de entre 13 y 16 años, que se desarrollará tres tardes a la semana durante el curso escolar.

Inscripción

La programación se completará con los talleres de Navidad y con la iniciativa Impulso a las masculinidades igualitarias, que incluirá acciones de sensibilización para fomentar el papel del hombre como cuidador. Toda la información y los procesos de inscripción estarán disponibles en los canales oficiales del Ayuntamiento.

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, y la concejala de Derechos Sociales, Mariela Torrregrosa, han presentado esta nueva iniciativa, que han definido como un avance decisivo en las políticas municipales de bienestar e igualdad.

Equilibrio

El primer edil ha mantenido que Corresponsables persigue una meta y clara: iniciar el camino para garantizar que el cuidado sea un derecho universal y, especialmente, beneficiar a las familias en situación de vulnerabilidad. Pascual ha explicado que los nuevos servicios forman parte de un plan de actuación integral "que busca transformar el día a día de la ciudadanía mediante políticas que faciliten la conciliación y una gestión más equilibrada del tiempo desde un enfoque de corresponsabilidad real entre mujeres y hombres".

Por su parte, la concejala de Derechos Sociales ha destacado que se trata de un plan "estratégico y transformador" que contará con un presupuesto cercano a los 100.000 euros, financiado por el Ministerio de Igualdad y la Generalitat Valenciana. Torregrosa ha subrayado que estas actuaciones tienen como eje central la corresponsabilidad y la conciliación, pero también representan una apuesta "decidida por promover un cambio social y cultural a través de distintas iniciativas".

Torregrosa ha incidido en que estas iniciativas "no solo ayudan a madres y padres a conciliar su vida familiar y laboral, sino que también educan en valores, generan empleo de calidad y contribuyen a construir una red municipal de cuidados más justa e igualitaria".