La oposición tumba la reestructuración de la plantilla municipal de Sant Joan

La reestructuración de servicios en la plantilla municipal del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant no va a ser posible, al menos tal y como y está planteada. El gobierno local del PP ha llevado al pleno la reordenación de puestos de trabajo, que incluye modificaciones puntuales, pero no ha conseguido los apoyos necesarios para sacarla adelante.

PSOE y Compromís han votado en contra, con lo que sumaban diez concejales, y Vox se ha abstenido (dos ediles), de manera que al PP no le han dado los números con los nueve ediles con los que cuenta.

La cuestión es que hace unos meses, en febrero, los cuatro sindicatos -UGT, CC OO, SEP y FESEP- ya aprobaron por unanimidad una propuesta presentada por el Ayuntamiento, pero hace apenas dos semanas el partido se descolgó por sorpresa con un nuevo documento.

Los cambios en la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) recogen que las seis jefaturas tendrían una subida en los complementos de hasta 1.200 euros mensuales y que se amortizarían puestos intermedios "cuando lo que pedimos precisamente es un refuerzo de la concejalía de Personal", según fuentes sindicales.

En la mesa de negociación tres organizaciones mostraron su rechazo y UGT se abstuvo, pero el gobierno local siguió adelante y la ha llevado al pleno, donde se ha encontrado con el portazo por parte de la oposición.

Expediente cerrado

La portavoz del PSOE, Esther Donate, precisamente, ha incidido en que cuatro meses del acuerdo alcanzado se llega a un escenario distinto, "sin consenso, con opacidad", con una propuesta que le llega a los grupos de la oposición "cuando el expediente ya está cerrado".

La edil socialista ha tachado al alcalde, Santiago Román, de "cacique" al traer un documento "que no está consensuado, es oscuro, no transparente" y en el que donde antes había puestos intermedios ahora no aparecen.

El portavoz de Compromís, Joan Ramon Gomis, por su parte, ha mostrado su sorpresa por estas modificaciones después de que hace meses hubiera una RPT consensuada y respaldada. "Deja en el aire si los cambios son necesarios y no sabemos el impacto de amortización de las plazas", ha señalado.

Gomis ha echado en cara al alcalde, Santiago Román, que haya enviado la propuesta a los partidos "sin tiempo para estudiarla" y le ha acusado que "se esconda detrás de los funcionarios". Además, no entiende el porqué del incremento a los jefes de servicio y no a los mandos intermedios. "No es consciente del ambiente que se está creando en el ayuntamiento, votamos en contra por las formas, que han de ser claras transparentes, y ha de generar consenso y no lo hace", ha subrayado.

Sin presupuestos

La portavoz de Vox, Gema Alemán, ha incidido en que no pretenden desbloquear la reorganización interna del servicio, pero ha recordado que se trae en un contexto de falta de presupuestos y ha considerado que "se está jugando a la improvisación".

Como suele recordar en cada pleno, falta por aprobar todavía el documento más importante, las cuentas, por lo que ha sido clara con el alcalde: "Las formas importan, y no son adecuadas, le instamos a trabajar".

Los tres partidos han coincidido en que se suba el sueldo a las jefaturas de servicio porque "lo merecen", pero inciden en que también hay una sobrecarga de trabajo de los puestos intermedios

La edil de Personal, Julia Parra, sorprendentemente, no ha intervenido en el punto y ha sido el alcalde el que ha defendido la actuación del equipo de gobierno. Román ha asegurado que la propuesta estaba consensuada entre las jefaturas y el equipo de gobierno y que a algunos sindicatos "no les gusta porque salen perjudicados solo ellos", pero la medida que quiere impulsar "es por el interés general" y se estaba reconociendo la labor de los jefes de servicio.