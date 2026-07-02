La Policía Local realizará más de 400 servicios en las Hogueras de San Vicente

La Junta Local de Seguridad de San Vicente del Raspeig se ha reunido este jueves para consensuar la coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias que intervendrán, a partir de esta semana, en el operativo que se desplegará en el municipio con motivo de las Fiestas de Hogueras y Barracas de 2026.

La Policía Local ha confirmado que se prestarán más de 400 servicios durante los principales días, del 10 al 19 de julio, pero también se realizará un amplio despliegue en eventos multitudinarios previos, como las paellas que reunirán este sábado a todos los festeros en el Solar de la Festa. Se contará con todos los recursos de apoyo disponibles, entre ellos, la unidad de puesto avanzado y el dron de vigilancia.

El alcalde, Pachi Pascual, ha confirmado que la operación se reforzará con la activación del Cecopal por parte del Ayuntamiento a partir del día de la plantà de las Hogueras Oficiales, el miércoles, 15 de julio, y hasta la cremà, el día 19.

En todo el municipio

El concejal de Seguridad, Adrián García, ha explicado que se ha dado cuenta, a través de los distintos cuerpos, de los detalles del operativo que se desarrollará "con plena coordinación y consonancia". El edil ha agradecido la disponibilidad mostrada por todos los participantes y su compromiso y el esfuerzo que realizará la Policía Nacional para ampliar la cobertura de las necesidades de seguridad más allá de la zona sur, llegando a todo el municipio.

García ha insistido en la necesidad de contar con la unidad Usecic, de la Guardia Civil, especializada en este tipo de eventos multitudinarios. Otro de los asuntos que se han puesto sobre la mesa es el estudio del convenio de seguridad entre Guardia Civil y Policía Local, publicado en enero y que pasó por pleno en julio de 2025.

Reunión de la junta de seguridad de San Vicente / INFORMACIÓN

El concejal ha manifestado la voluntad de que saliera adelante la puesta en marcha este convenio "tan necesario, pero lo hemos dejado sobre la mesa para adecuarlo a las necesidades específicas y la idiosincrasia de nuestro municipio y, en breve, lo tendremos confeccionado para su posterior puesta en marcha".

Reunión

Al encuentro han asistido, además del alcalde y del concejal de Seguridad, el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, y representantes de las policías local, nacional y autonómica, la Guardia Civil, la Agrupación de Protección Civil de San Vicente del Raspeig y el Consorcio Provincial de Bomberos, que intervendrá principalmente durante las jornadas de las mascletás y en la noche de la cremà.

La Policía Local, en coordinación con la Unidad de Tráfico, está ultimando el plan de movilidad para el periodo de las Fiestas de Hogueras y Barracas. En los próximos días se informará de las rutas alternativas, cortes de tráfico y cambios en las líneas de transporte público. Se tendrá en cuenta también el cambio de ubicación de la Hoguera Carrer Major, con motivo de las obras que se están llevando a cabo.