El PSOE de Sant Joan alerta de un presunto fraccionamiento del contrato de jardinería

El PSOE de Sant Joan d'Alacant ha alertado de un supuesto fraccionamiento del contrato de mantenimiento de parques y jardines por parte del gobierno local del PP, que ha aprobado un contrato menor para la zona de Nou Nazareth.

La portavoz socialista, Esther Donate, ha expuesto en el pleno celebrado este jueves que el contrato de mantenimiento se puso en marcha en 2023 por un importe de 700.000 euros y luego se hizo una modificación para ampliarlo a la zona del sup 11.

Con el crecimiento del barrio de Nou Nazareth, el gobierno local previó encomendar a la empresa municipal Personas y Ciudad (Pycsa) el mantenimiento de jardinería, pero un decreto del 9 de junio establece un contrato menor para esta zona.

Puente

Donate ha indicado que el gobierno local justifica esta medida en el carácter transitorio de naturaleza temporal hasta que se incorpore al contrato matriz "pero los contratos puente solo tienen cabida cuando los contratos madre caducan", lo que no pasará hasta 2027.

Los socialistas subrayan que han consultado con juristas y especialistas en contratación, "que nos dicen que es un contrato nulo de pleno derecho y podría ser un fraccionamiento de contratos".

Aval de los técnicos

El edil de Parques y Jardines, Jose Luis Olcina, ha afirmado que es una decisión que ha tomado el equipo de gobierno y ha dejado claro que los técnicos municipales "en ningún momento nos han dicho que es de nulo derecho".

El interventor, por su parte, ha expuesto que la contratación menor no está sujeta a una fiscalización previa por su parte, pero cuando llegue la factura analizará el expediente y se pronunciará.

Donate ha indicado que el PSOE va a recurrir la decisión tomada y el alcalde, Santiago Román, ha incidido en que el contrato madre contempla una serie de obligaciones, "pero Nou Nazareth no está en ese ámbito y hay que dar solución" al mantenimiento en Nou Nzareth.