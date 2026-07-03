Anticorrupción da carpetazo a una denuncia por prevaricación contra el alcalde de El Campello

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado una denuncia por prevaricación que dirigentes vecinales presentaron contra el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer; el concejal de Medio Ambiente, Marcos Martínez; y un alto funcionario municipal del departamento de Disciplina Urbanística.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, Anticorrupción ha dado carpetazo a la denuncia que presentaron hace cerca de un año Vicente Calpena Aureliano y José Luis Valdés. "No se desprende ningún indicio de criminalidad" o "lo expuesto representa una clara muestra de falta de soporte indicativo que permita estimar la comisión del delito de prevaricación" son dos de las frases que destaca la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.

Ambos denunciantes señalaron en su día (agosto y septiembre de 2025) que presentaban las denuncias a título individual, por considerar que los dos políticos y el técnico habrían mantenido una actitud que podría ser constitutiva de un delito de prevaricación por lo que consideraban "inactividad" ante vertidos a la vía pública de aguas residuales que emanaban de un complejo residencial turístico.

Sanciones

La Fiscalía Anticorrupción admitió a trámite las denuncias y las ha decidido archivar tras recibir informes aportados por el Ayuntamiento que confirmaban la incoación de varios expedientes sancionadores al complejo turísticos por esos vertidos, por otra parte ya solucionados tras realizar las obras exigidas, según las mismas fuentes.

La resolución es de diciembre de 2025, apenas tres meses después de las denuncias, pero la Alcaldía de El Campello ha tenido conocimiento de ello esta misma semana.

Conducta delictiva

Las denuncias acusaban directamente al alcalde, el concejal y el alto funcionario de cometer un delito de prevaricación por omisión, que es una conducta delictiva en la que una autoridad o funcionario público incurren en responsabilidad penal al no actuar cuando están obligados a hacerlo. Aseguraban los denunciantes que los tres podrían haber "favorecido" presuntamente a la empresa explotadora del resort turístico, cuando se confirmó que no fue así.

El auto del fiscal que llevó a cabo la investigación es tajante y decreta archivar las diligencias de investigación penal, sin que proceda la interposición de denuncia o querella, ya que no desprenden de los hechos denunciados suficientes indicios de criminalidad. El archivo es definitivo, y contra esa decisión no cabe recurso alguno, remarca el fiscal en la última línea del auto.