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El Ayuntamiento de San Vicente muestra su "más profundo pesar" por el doble crimen machista de Alicante

Convoca un minuto de silencio el lunes tras el asesinato machista en el que han perdido la vida una vecina del municipio y su hija

Un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural de Alicante

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Un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural de Alicante /

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L. Gil López

L. Gil López

San Vicente del Raspeig

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig asegura que es un día de "inmensa tristeza" para el municipio tras conocer el doble crimen machista ocurrido el jueves en Alicante y en el que presuntamente fueron asesinadas una mujer de 51 años y su hija de 20, vecinas de San Vicente, a manos de su marido y padre respectivamente.

El Consistorio, en un comunicado, muestra su "más profundo pesar" por el crimen y, ante unos hechos "tan dolorosos", expresa "toda nuestra cercanía, cariño y apoyo a la familia, amistades y a todas las personas que sufren esta irreparable pérdida".

El Ayuntamiento asegura que comparte su dolor y se une al duelo que este viernes vive San Vicente y los municipios cercanos. Además, confia en que la investigación permita "esclarecer cuanto antes lo sucedido y que se depuren todas las responsabilidades que correspondan".

Solidaridad

Asimismo, reitera su "firme compromiso" en la lucha contra cualquier forma de violencia y, especialmente en un día como este, manifiesta su solidaridad con todas las mujeres víctimas y sus familias y allegados.

Por último, convoca un minuto de silencio ante la casa consistorial a las 12 de la mañana por el asesinato machista ocurrido en la Cañada del Fenollar.

Domicilio

El domicilio familiar está ubicado en San Vicente mientras que los hechos se registraron en una segunda vivienda en la partida de La Cañada del Fenollar, del término municipal de Alicante.

La familia vivía en la calle Castellet, muy cerca de los juzgados de San Vicente, y el presunto autor regenta una churrería muy conocida en la ciudad que está situada en el mismo vial y justo enfrente de la casa.

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Vecinos de la calle se han mostrado profundamente consternados por el doble crimen y no se lo podían creer. Varios de ellos se enteraron ya la noche del jueves del luctuoso suceso, ya que "esto es un barrio y nos conocemos todos".

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