El Campello no acepta la bandera negra en la playa de l'Almadrava: "Es arbitraria y daña nuestra imagen"

El Ayuntamiento de El Campello duda del informe de Ecologistas en Acción que ha concedido este año una de sus 48 banderas negras a la playa de l'Alamadrava por los episodios de contaminación y vertidos fecales.

Así, quiere conocer qué días y a qué horas se recogieron muestras de agua, así como la identificación del personal científico y laboratorio o laboratorios que hicieron ese trabajo y la relación y contenido de los informes técnicos que lo avalen.

La Concejalía de Playas e Infraestructura Turística ha enviado un requerimiento a Ecologistas en Acción, conminándole a que aporte "con carácter fehaciente e inmediato" esa documentación, que le ha llevado a "señalar" a la playa L’Almadrava como punto negro de la costa española, anunciando públicamente además que le concedía una bandera negra por lo que considera una destrucción del ecosistema costero, según un comunicado del Ayuntamiento.

"Estas noticias, que recogen los medios de comunicación, dañan la imagen de un municipio turístico, lesionan su actividad y pueden llegar a causar perjuicios al motor económico de un municipio como El Campello", señala el edil de Playas e Infraestructura Turística, Rafa Galvañ.

En contraposición, destaca el Ayuntamiento, todas las zonas de baño de El Campello se someten permanentemente a exhaustivos controles que lleva a cabo personal científico del Instituto de Ecología Litoral, una fundación de la que recuerda que forman parte todos los niveles de la administración española (desde la nacional a la local), que tiene su sede en El Campello y cuya función principal se centra en la conservación de los ecosistemas marinos, litorales y terrestres a través de la investigación, la realización de trabajos técnicos, el asesoramiento y el fomento del respeto a nuestro entorno natural.

La tubería por donde salió el último vertido al mar en El Campello / L. Gil López

Su equipo de científicos se encarga de la metódica toma de muestras de aguas de muchos municipios de la costa de la Comunidad Valenciana, que somete a analíticas exigentes para determinar si las aguas son o no aptas para el baño. "Cuando se detecta un vertido por alguna rotura de canalización, privada o pública, el mismo Instituto determina el cierre de la zona afectada, que vuelve a abrirse a los bañistas cuando posteriores analíticas determinan la idoneidad de las aguas", incide Galvañ.

Exámenes periódicos

Pero no es el Instituto de Ecología Litoral el único que somete a exámenes periódicos. También lo hace la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en su cometido de garantizar la seguridad de los bañistas.

La otra bandera negra ha sido para la playa de la Albufereta y Cabo de la Huerta, pero el Ayuntamiento de Alicante no ha tomado ninguna medida

"Frente a esa rigurosidad, es ya costumbre que Ecologistas en Acción, siempre coincidiendo con la temporada turística alta, haga público un supuesto informe técnico-científico sobre nada menos que los 8.000 kilómetros de costa española, pero nunca aporta documentación con base científica para ello. Concede arbitrariamente sus banderas negras, las anuncia, espera su publicación en medios de comunicación… y hasta el año que viene", remarca el edil.

En su página web, Ecologistas en Acción afirma que es una confederación de grupos ecologistas creada en 1998, conformada por cientos de grupos en todo el territorio estatal (excepto en Baleares) que se aglutinan en torno a federaciones. "Los grupos, que son quienes realizan la mayoría de la actividad, son autónomos en la toma de decisiones", se lee.

Ecologistas en Acción publica su informe 'Banderas negras 2026' / Europa Press

"El Ayuntamiento de El Campello quiere saber qué grupo autónomo ha tomado la decisión sobre nuestra playa de L’Almadrava, y basándose en qué", enfatiza el edil. "Tenemos la sospecha de que en este caso toda su supuesta investigación se basa en lo que se publica en redes sociales o medios de comunicación cuando se detecta un vertido, ante el que inmediatamente actuamos", insiste, para finalizar con un "para nosotros, eso no es rigor científico, sino una burda politización".

El gobierno local del PP espera que le sea entregada la documentación para contrastarla con los informes científicos del Instituto de Ecología Litoral, a cuyos expertos les dará traslado inmediato para que informen al respecto, según el comunicado.

"Darse visibilidad"

"Si esa organización no aportara ese trabajo de campo, entenderemos que se trata de un producto de la imaginación o ingeniaría propagandística para darse visibilidad, en cuyo caso actuaremos de otra forma", subraya Galvañ, que también recrimina el "ya tradicional postureo" de partidos políticos con representación municipal, "que como siempre esperan a que se haga público ese informe" para desplazarse a la zona y citar a los medios informativos para izar la bandera negra. "Y esa convocatoria con la que esos partidos dan por inaugurada la temporada dañando la imagen del pueblo, es lo que en nuestra opinión confiere un cariz político a la situación", culmina.

El agua en la playa, tras un vertido / L. Gil López

Precisamente, EU-Podem ha convocado a la ciudadanía y al sector turístico a una concentración este jueves 9 de julio, a las 19:30 horas, en el mirador de L'Almadrava, con el fin de exigir a la Conselleria "la culminación urgente de las obras de alcantarillado para que se cesen, de una vez por todas, estos recurrentes episodios" de vertidos fecales en las playas y calas de El Campello.

La playa ha sufrido diversos episodios de vertidos de fecales, el último hace dos semanas provocado por la rotura de un cable de bombeo y que obligó al Ayuntamiento al cierre de la playa durante unos días.

Vecinos aseguraban que la tubería por la que ha salido el vertido es un aliviadero de una estación de bombeo "que lleva echando fecales al mar hace 20 años", pero antes era de vez en cuando y desde hace meses es cada vez más con más frecuencia "y para nada es puntual". Además, con la llegada del verano llegan los vecinos a la segunda residencia en El Campello y, con ella, los vertidos se incrementan.

Junto a la de l'Almadrava, la otra playa de la provincia a la que Ecologistas en Acción ha otorgado la bandera negra es la de la Albufereta y Cabo de la Huerta, pero en este caso el Ayuntamiento de Alicante no ha tomado ninguna medida.