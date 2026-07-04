Controlado un incendio forestal junto al Ecoparque de Torremanzanas tras más de nueve horas de trabajo

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han extinguido durante la madrugada de este sábado un incendio de vegetación forestal, declarado en la zona de la Pinada del Buitre, junto al Ecoparque de Torremanzanas.

El aviso se recibió a las 21.34 horas del viernes y el operativo dio por finalizada la intervención a las 7.02 horas de este sábado. En las labores de extinción participaron dotaciones de los parques de Cocentaina y San Vicente del Raspeig, con el apoyo de siete unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. El incendio no provocó daños personales.