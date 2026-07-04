Pedro Espadero también se atreve con San Vicente: construirá la hoguera oficial

San Vicente del Raspeig ha dado a conocer los nombres de los constructores de las hogueras oficiales. La principal corre a cargo de Pedro Espadero, que ha hecho también este año la de las fiestas de Alicante, mientras que de la infantil se encarga, un año más, Sevior & Priol.

Los nombres se han anunciado en el tradicional acto llamado "De la festa… la vespra", que se ha celebrado este viernes en la plaza de la Comunitat Valenciana y en el que se ha desvelado también el cartel oficial. El lema de la hoguera oficial es "Latidos de un pueblo", mientras que el de la infantil es "Sant Vicent ple de color".

Los artistas infantiles han explicado que será una hoguera «muy participativa y que todo el pueblo va a ser parte de ella», mientras que Miguel Ángel Durá, en nombre del adulto, indicz que «el tiempo puede compartirse y que el sentir del pueblo se percibe en los pequeños gestos».

Boceto de la hoguera oficial infantil / INFORMACIÓN

La programación continúa este sábado con el certamen de paellas en el solar de la Festa y seguirá el domingo a las 21 horas con el concierto de música festera en el Parque Juan XXIII.

La Policía Local prestará más de 400 servicios durante los principales días, del 10 al 19 de julio, pero también se realizará un amplio despliegue en eventos multitudinarios previos, como las paellas que reunirán este sábado a todos los festeros en el Solar de la Festa. Se contará con todos los recursos de apoyo disponibles, entre ellos, la unidad de puesto avanzado y el dron de vigilancia.

Pregoneros

Alejandro López Sánchez y Eliott García Martín, artistas de fogueres y foguerers sanvicenteros, de la foguera Carrer Major y de la foguera Lillo Juan respectivamente, serán los pregoneros de las fiestas.

Sus nombres fueron anunciados en el acto en el que también se presentaron los bocetos de las nueve hogueras, las portaladas de barracas y calles engalanadas que se plantarán este año. Cada asociación contó con las explicaciones de sus artistas a la hora de presentar las propuestas.

También se presentó el cartel anunciador de las fiestas, con el lema «Nit de foc», obra del foguerer de L’Entrà al Poble Armando Cerdá, hecho con cartulina, llama a llama.

El acto comenzó con un minuto de silencio como homenaje a las dos víctimas sanvicenteras asesinadas, presuntamente, a manos de su padre y marido en La Cañada del Fenollar el pasado jueves.