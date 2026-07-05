Muere un motorista de 50 años en un choque frontal con un coche en la N-332 en El Campello

Un hombre de 50 años ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-332, a la altura del kilómetro 22, en la zona de La Coveta Fumà, en el término municipal de El Campello. El siniestro se ha producido por un choque frontal entre una motocicleta y un coche.

Según ha podido saber este diario por fuentes cercanas al caso, el conductor del turismo ha quedado detenido después de dar positivo en cannabis, cocaína y en las pruebas de alcoholemia practicadas tras el accidente.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que el aviso del siniestro se ha recibido a las 15:15 horas y que hasta el lugar se han movilizado dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

Así ha quedado uno de los vehículos implicados en el accidente. / INFORMACIÓN

Agentes de la Policía Local de El Campello iniciaron las maniobras de reanimación del conductor de la motocicleta, aunque finalmente no fue posible salvarle la vida. La víctima mortal es un hombre de 50 años.

Los servicios sanitarios atendieron además a otras dos personas implicadas en el accidente: un hombre de 46 años, conductor del turismo, y una mujer de 52 años, acompañante de la motocicleta. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant.

Hasta el lugar del accidente también se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local de El Campello y una patrulla de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque frontal.

Este siniestro se produce apenas unas semanas después de otro grave accidente ocurrido también en El Campello en la misma carretera, aunque esa vez a la altura de la Venta Lanuza. En aquella ocasión, la Guardia Civil de Tráfico detuvo a un conductor ebrio de origen magrebí que se dio a la fuga tras atropellar con su coche a una joven de 20 años que circulaba en una motocicleta de autoescuela. La víctima sufrió un politraumatismo y tuvo que ser evacuada en un helicóptero medicalizado. El conductor fue localizado e interceptado por una patrulla de la Policía Local de El Campello, cuyos agentes, además de ser los primeros en llegar al lugar del accidente, lograron reducirlo cuando intentaba cambiar una rueda pinchada a casi un kilómetro del punto del siniestro, evitando así su huida.