Derrapes y conducción temeraria de madrugada en Sant Joan: "Nou Nazareth no es un circuito de carreras"

Vecinos de Nou Nazareth de Sant Joan d’Alacant alertan de una situación que, aseguran, se repite en el barrio: vehículos realizando derrapes, maniobras peligrosas y conducción temeraria, tanto de madrugada como en otros momentos del día.

La cuenta nou_nazareth_cuenta_oficial ha difundido un vídeo grabado, según indica, la semana pasada a la 1.00 horas de la madrugada, acompañado de un mensaje en el que reclama al Ayuntamiento de Sant Joan medidas "eficaces para garantizar la seguridad y el descanso" vecinal.

En la publicación, los vecinos sostienen que el ruido es "insoportable", pero subrayan que lo más grave es el riesgo que estas conductas pueden suponer para peatones, ciclistas, familias y niños que viven en la zona o puedan pasar por allí.

"Queremos un barrio tranquilo y seguro, no un circuito de carreras", señala el mensaje, que pide más vigilancia, más controles, más sanciones y soluciones reales.

Aunque la publicación habla de "carreras ilegales", varios usuarios matizan en los comentarios que en el vídeo no se aprecia una competición entre dos vehículos, sino una conducta que encajaría más con conducción temeraria o maniobras imprudentes en la vía pública.

Debate entre vecinos y usuarios

La queja ha abierto un fuerte debate en los comentarios. Algunos vecinos aseguran que la situación ocurre "noche sí y noche también" y piden que se tomen matrículas para poder denunciar. Otros comparan lo que sucede en Nou Nazareth con problemas similares en zonas como PAU 5 o Benalúa, donde se quejan de coches con escapes modificados y ruido constante.

Residentes difunden un vídeo grabado a la 1.00 horas en el que se ve a un vehículo haciendo maniobras en una rotonda

También hay mensajes que relativizan la conducta, alegando que a esas horas no hay niños ni peatones o que no se trata de carreras. Frente a ello, otros usuarios responden que el problema no es solo el ruido, sino el riesgo de que una maniobra acabe provocando un accidente.

La publicación interpela directamente al Ayuntamiento de Sant Joan, al que reclama presencia policial y medidas que disuadan estas prácticas. Entre las soluciones planteadas por los vecinos figuran controles periódicos, vigilancia en las zonas donde se repiten los derrapes y sanciones a los conductores identificados.

Un vecino pasa en bicicleta por la avenida Músico Maestro Antonio Climent, con Nou Nazareth al fondo. / Rafa Arjones

La queja vecinal insiste en que los vídeos difundidos son "solo una muestra" de una realidad que, según afirman, llevan tiempo denunciando. El objetivo, recalcan, es que el barrio deje de ser utilizado como espacio para maniobras temerarias y recupere la tranquilidad durante la noche.

Primera noticia

Pues dicho y hecho. El gobierno local del PP, por su parte, ha asegurado a INFORMACIÓN que no tenía conocimiento de que estas conductas se estuviesen produciendo, y menos todos los días, porque vecinos del barrio no le han trasladado sus quejas.

En cualquier caso, una vez lo ha sabido a través de las redes sociales va a tomar una serie de medidas de forma inmediata. De este modo, se va a llevar a cabo una vigilancia especial por parte de la Policía Local, asegura el edil del área, Nicolás López.

Además, en las avenidas que unen Sant Joan con Alicante va a instalar cuatro resaltes, en concreto dos en dirección a la calle Conrado Albadalejo y dos hacia la avenida Músico Maestro Antonio Climent, para que los conductores tengan que reducir la velocidad.

López ha recordado que el Ayuntamiento ya instaló en el barrio el llamado aforador de tráfico, una herramienta que mide y registra los vehículos que pasan y a qué velocidad circulan.