Concejales y vecinos de San Vicente guardan un minuto de silencio por el doble crimen machista

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se ha sumado este lunes al minuto de silencio en memoria de una mujer y su hija vecinas del municipio que fueron asesinadas a manos del esposo y padre de las víctimas el pasado jueves en un chalé en la partida alicantina de La Cañada del Fenollar (Alicante).

El alcalde, Pachi Pascual, ha presidido ante las puertas de la casa consistorial a las 12 horas el minuto de silencio, junto con representantes de los cinco grupos políticos de la corporación municipal -PP, Vox, PSOE, Compromís y EU-Podem- y numerosos vecinos.

Antes del minuto de silencio, el regidor ha leído un texto en el que resalta los momentos de "inmensa tristeza" para San Vicente. "Es una tragedia que nos conmueve profundamente y que ha dejado un enorme vacío entre sus familiares y amistades, y entre todas las personas que las conocían", ha expuesto.

Vecinos y concejales, en el minuto de silencio en San Vicente / INFORMACIÓN

En nombre del Ayuntamiento y de toda la corporación municipal, ha trasladado el "más sentido pésame y todo cariño y apoyo" a la familia y a los seres queridos de las víctimas mortales.

Destruir familias

"Compartimos su dolor y nos unimos al duelo, en estos momentos tan difíciles", ha asegurado Pascual, que ha añadido que el crimen "nos recuerda que la violencia machista sigue arrebatando vidas y destruyendo familias".

Por ello, ha subrayado que, como sociedad, "no podemos acostumbrarnos a esta realidad ni permanecer indiferentes. Debemos seguir trabajando, desde la unidad y el compromiso, para erradicar cualquier forma de violencia y proteger a quienes la sufren".

Guardias civiles del Laboratorio de Criminalística en el chalé donde ocurrió el doble crimen. / Rafa Arjones

Por último, ha resaltado que este minuto de silencio sea un gesto de respeto hacia las víctimas, de apoyo a sus familias y de firme rechazo a la violencia machista.

En un chalé

Como ya ha publicado INFORMACIÓN, un hombre mató el jueves a su mujer y una hija de 20 años e hirió a otra de 26 en un chalé en Alicante. El domicilio familiar está ubicado en San Vicente mientras que los hechos se registraron en una segunda vivienda en la partida de La Cañada del Fenollar.

La familia vivía en la calle Castellet, muy cerca de los juzgados de San Vicente, y el presunto autor regenta una churrería muy conocida en la ciudad que está situada en el mismo vial y justo enfrente de la casa.

La hija mayor que sobrevivió a la agresión de su padre salvó la vida al atrincherarse en un cuarto de baño de la planta superior del chalé. Desde allí, la joven, que también presentaba heridas de arma blanca, pudo llamar al 112 de Emergencias y pedir ayuda.