Los Moros y Cristianos de Mutxamel dan a conocer a sus capitanes

Mutxamel calienta motores para los Moros y Cristianos que se celebran en septiembre. La Comisión de Fiestas ha presentado los cargos de 2026, en el que ostentan los cargos la comparsa Pirates, por parte del bando de la cruz, y la comparsa Zegries por el bando de la media luna.

En los Cristianos, el capitán será Ángel Riera Sola, la capitana María Riera Sola y como abanderado Ino Riera García. Por los Moros, el capitán es Marcos Martínez Sirvent , la capitana es Patricia Martínez Sirvent y como abanderado Vicente José Martínez Ferrandiz.

La nombres se han dado a conocer en la asamblea general ordinaria celebrada en el Casal Fester, donde también se han presentado los actos previstos para las fiestas, el primero el programado para el día de El Salvador que se celebra en el municipio el 6 de agosto.

Otro de los actos que se celebrará el próximo mes será el maratón de donación de sangre festera, un concierto de música festera de la Sociedad Musical L’Aliança de Mutxamel y la presentación del Llibret de Festes.

Felicitaciones

El presidente de la Comisión de Fiestas, Francisco Poveda, tomó la palabra para felicitar y dar la enhorabuena tanto a las comparsas como a los cargos festeros que ostentaron las capitanías en el año 2025.

El dirigente alabó el trabajo desempeñado por todos ellos en los boatos que exhibieron y por el "saber estar de todos" en todo momento, acercando así las fiestas del municipio a todos los espectadores.

Cartel de la presentación / INFORMACIÓN

La asamblea finalizó con la exposición del cartel anunciador, obra de Mercedes González Lloret, de la presentación pública de los Cargos Festeros de 2026 que se celebrará el próximo día 25 de julio en el Parque Municipal El Canyar de les Portelles.

Ciclo festero

"Junto a El Salvador con las banderas en la calle, el acto de la presentación es el comienzo del ciclo festero en Mutxamel y lo vivimos con mucha intensidad y trabajo", recuerda Poveda.

A la asamblea acudió la concejala de Fiestas, María Loreto Riera, que puso en valor la labor de la Comisión de Fiestas y dio la enhorabuena a los cargos de 2025 y un mensaje de aliento para los de 2026.