El bólido de bajo consumo y sostenible que sale de San Vicente

El centro de formación profesional Canastell de San Vicente del Raspeig suma y sigue con sus proyectos innovadores y los premios obtenidos por ello. El último ha sido en Francia, donde ha conseguido la segunda posición en la prueba de Slalom de la Albi Eco Race, una prestigiosa competición internacional de vehículos de bajo consumo celebrada en la localidad de Albi.

El equipo Evec-Canastell, integrado por alumnado y profesorado de diferentes ciclos formativos y cursos de especialización, ha logrado subir al podio con un prototipo eléctrico diseñado y desarrollado en los propios talleres del centro, incorporando soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad.

La edición de este año ha contado con una destacada presencia de la formación profesional pública de la Comunidad Valenciana. Los tres únicos equipos españoles participantes fueron el CIPFP Canastell de San Vicente, el IES Cotes Baixes de Alcoy y el IES José Vilaplana de Vinaròs.

La participación conjunta de estos centros ha puesto de manifiesto la capacidad de colaboración existente entre las instituciones educativas de la Comunidad. Los equipos compartieron parte de la logística del desplazamiento y mantuvieron una estrecha cooperación durante toda la competición, intercambiando experiencias y prestándose apoyo técnico.

Más allá del aspecto competitivo, esta colaboración ha permitido "fortalecer las relaciones entre comunidades educativas y generar nuevas oportunidades de trabajo conjunto" entre centros de formación profesional comprometidos con la innovación y la movilidad sostenible, según fuentes del centro.

Mejoras tecnológicas

Uno de los aspectos más destacados del proyecto del Canastell ha sido el desarrollo de diversas mejoras tecnológicas concebidas y fabricadas por el propio alumnado. Entre ellas se encuentra un sistema de señalización frontal activa que permite comunicar visualmente determinadas maniobras del vehículo mediante iluminación LED, mejorando la interacción con peatones y aumentando la seguridad en entornos urbanos.

Asimismo, el equipo sustituyó parte del cableado convencional de los sistemas auxiliares por una arquitectura de control inalámbrica basada en comunicaciones entre microcontroladores. Esta solución permitió reducir peso, simplificar la instalación y facilitar las labores de mantenimiento del vehículo.

Alumnado participante del IES Cotes Baixes, IES José Vilaplana y CIPFP Canastell / INFORMACIÓN

Otra de las innovaciones incorporadas ha sido el empleo de materiales compuestos de fibra de carbono en diferentes elementos de la carrocería. El alumnado del ciclo de 1º Carrocería desarrolló piezas ligeras y flexibles capaces de recuperar parcialmente su forma tras pequeñas deformaciones, una solución que contribuye a mejorar la resistencia y durabilidad del prototipo.

La participación en la Albi Eco Race ha supuesto para el alumnado una experiencia de aprendizaje aplicada a un entorno técnico internacional. El proyecto ha permitido trabajar competencias relacionadas con la fabricación, el montaje y la optimización de vehículos eléctricos, así como con la eficiencia energética y los sistemas electrónicos.

Dinámicas profesionales

Además, los estudiantes han tenido que asumir responsabilidades reales vinculadas a la planificación de tareas, la gestión de materiales, la organización del trabajo y la resolución de incidencias, reproduciendo dinámicas propias del ámbito profesional.

El contacto con equipos procedentes de otros países también les ha permitido conocer nuevas soluciones técnicas y compartir experiencias en un contexto de innovación y sostenibilidad. Con este resultado, el CIPFP Canastell reafirma su apuesta por una formación profesional "basada en proyectos reales, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de tecnologías vinculadas a la movilidad sostenible", según las mismas fuentes.

La presencia conjunta del Canastell, el Cotes Baixes y el José Vilaplana en la Albi Eco Race constituye, además, un ejemplo de cooperación entre centros públicos y refleja el potencial de la formación profesional para situar a su alumnado en escenarios internacionales de aprendizaje, innovación y crecimiento profesional.